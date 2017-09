Début prometteur pour les spectacles d’été au Chalet d’Ixworth

Crédit photo : Photo tirée du Facebook Chalet d’Ixworth.

Annoncés en grande pompe le printemps passé, les spectacles d’été présentés au Chalet d’Ixworth de Saint-Onésime ont passablement bien fonctionné selon le propriétaire de l’endroit, Guillaume Leclerc, et la directrice générale de la Salle André-Gagnon, Doris Ouellet, qui agissait comme partenaire. Déjà, ils réfléchissent aux possibilités pour 2018.

Huit soupers-spectacles ont été présentés au Chalet d’Ixworth cet été. De ce nombre, mentionnons Renée Martel, David Thibault, Laurence Jalbert et Les Grandes Crues, en humour. « C’est ceux qui ont le mieux fonctionné », d’indiquer Guillaume Leclerc.

Tout de même déçu de ne pas avoir rencontré ce même succès pour les quatre autres spectacles, il reste confiant pour l’an prochain. « On est dans le bois et c’était une première édition. Les gens n’ont pas été habitués non plus à ce qu’il y ait autant d’activités, l’été, au Chalet d’Ixworth », précise-t-il.

On est dans le bois et c’était une première édition. Les gens n’ont pas été habitués non plus à ce qu’il y ait autant d’activités, l’été, au Chalet d’Ixworth.

De plus, Guillaume Leclerc mentionne que les spectacles qui ont moins bien fonctionné sont ceux d’artistes émergents. « À mon avis, ils n’auraient pas mieux fonctionné ailleurs non plus », d’ajouter Doris Ouellet.

Nouveau public

Parmi les points forts de cette première édition, Guillaume Leclerc retient le concept souper-spectacle qui a su ravir les gens. « On s’est distingué de cette façon. Il n’y a pas d’équivalent dans la région et on a pu attirer une clientèle différente au Chalet de cette façon », mentionne-t-il.

Il avoue également que la proximité et l’intimité entre le public et l’artiste était incomparable lors des spectacles. « L’artiste mangeait et dormait sur place. Partout dans la salle, les gens étaient tout au plus à 30 ou 40 pieds de la scène. On ne voit pas ça partout. »

Cela lui permet de rêver à la possibilité de faire du Chalet d’Ixworth un lieu de résidence d’artistes dans le futur, ou même un endroit où certains d’entre eux pourraient se donner rendez-vous pour travailler la préproduction d’album. « On a semé des graines en ce sens, je crois. »

2018

Satisfaite des résultats obtenus cette année, Doris Ouellet se dit prête à poursuivre le partenariat entre le Chalet d’Ixworth et la Salle André-Gagnon. « Il y a encore du développement à faire et des ajustements, mais c’est normal. Nous étions à l’an un du projet », a-t-elle rappelé.

De son côté, Guillaume Leclerc se dit aussi prêt à retenter l’expérience. « Je ne diminuerais pas nécessairement le nombre de spectacles, mais je crois que je regarderais davantage pour des valeurs sûres. Ça reste à voir. »