Début d’une nouvelle ère de financement pour le Camp musical

Le Camp musical de Saint-Alexandre se voit octroyer une aide supplémentaire de 34 326 $, portant sa subvention gouvernementale totale à 90 126 $ pour l’année 2017-2018. Cette annonce, réalisée par le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française, M. Luc Fortin, sonne la fin d’une iniquité dans le financement que le Camp musical dénonçait depuis plus de 10 ans.

Depuis plusieurs années, le Camp musical de Saint-Alexandre vivait l’iniquité face aux établissements de même nature, en lien avec le financement octroyé par le Ministère de la Culture et des Communications. Au fil du temps, l’établissement avait multiplié les représentations afin que les fonctionnaires corrigent ce qu’ils qualifiaient de « biais historique. »

En annonçant une bonification de l’aide financière au fonctionnement, le ministre Luc Fortin vient ainsi corriger cette iniquité qui perdurait depuis plusieurs années. « On a travaillé fort à faire reconnaître cette problématique au ministère. De l’avoir enfin reconnu, on ne peut que s’en réjouir. Espérons maintenant que ça sera récurrent », d’indiquer le président du Camp musical, M. Normand Provençal.

Dépenses courantes

Plutôt inattendue, cette bonification de l’aide au fonctionnement pour l’année 2017-2018 devrait servir aux dépenses courantes, selon le directeur général du Camp, M. Mathieu Rivest. L’an prochain, si le montant reste sensiblement le même, il regardera pour augmenter le salaire des enseignants. Mentionnons qu’ils sont près de 55 au plus fort de la fréquentation.

En mêlée de presse, le ministre Luc Fortin a tout de même été rassurant, mentionnant que cette aide, bien que ponctuelle cette année, devrait être récurrente dès l’an prochain.