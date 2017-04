Début d’incendie au centre de tri de Saint-Pascal

Crédit photo : Maxime Paradis

Un début d’incendie a été rapidement maîtrisé mercredi après-midi au Centre de tri de Saint-Pascal. Ce feu, sans conséquence majeure, est le quatrième à survenir sur le territoire de la MRC de Kamouraska en trois jours.

C’est vers 13 h 30 que les pompiers de Saint-Pascal ont été amenés à intervenir au centre de tri des Services Sanitaires Roy de Saint-Pascal, filiale de Gaudreau Environnement, pour un début d’incendie qui s’est déclaré à travers des matières destinées au triage. « On parle d’une batterie qui a été jetée à travers des pantalons. La batterie est tombée en court-circuit et c’est ce qui a mis le feu au tissu », d’expliquer Éric Lévesque, directeur du Service intermunicipal de sécurité incendie de Saint-Pascal.

Grâce à la vigilance et la rapidité des employés, l’incendie a pu rapidement être maîtrisé. La présence des pompiers de Saint-Pascal a principalement servi à sécuriser les lieux et éliminer les derniers points chauds dépistés pour permettre au centre de tri de reprendre ses activités le plus rapidement possible. Heureusement, personne n’a été incommodé par la fumée. « Ce que les gens doivent retenir, c’est que c’est dans les écocentres qu’on doit disposer de nos batteries. Ça ne va pas au recyclage ni dans nos poubelles », de mentionner Éric Lévesque.

Série noire

Ce début d’incendie vient s’ajouter à une série noire de trois autres feux survenus sur le territoire kamouraskois en trois jours.

Le premier, survenu lundi après-midi dans un garage de Saint-Philippe-de-Néri, a privé d’électricité des clients d’Hydro-Québec de trois autres villages environnants et forcé la fermeture de la route 230 à la hauteur de l’entrée est de l’autoroute 20. Une personne a également été brûlée aux mains et au visage. Le bâtiment est une perte totale.

Le second, à Rivière-Ouelle, a complètement calciné un chalet du chemin de la Pointe, à quelques pas du Camping de Rivière-Ouelle. Un problème du côté de la fournaise à l’huile est à l’origine de l’incendie. Deux personnes ont été incommodées par la fumée et conduites à l’hôpital.

Le troisième, à la Ferme Rayon d’Or de Kamouraska, a eu raison d’un bâtiment abritant le troupeau laitier qui s’y trouvait. L’impressionnant panache de fumée qui s’en dégageait pouvait être aperçu aussi loin qu’à La Pocatière, situé une vingtaine de kilomètres plus loin.

Le service intermunicipal de sécurité incendie de Saint-Pascal a été amené à intervenir sur trois de ces quatre incendies.