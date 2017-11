De plus en plus d’utilisateurs pour Accès L’Islet

Crédit photo : Courtoisie

Plus d’un an après son lancement, le service de transport collectif régional de la MRC de L’Islet, Accès L’Islet, obtient un taux de satisfaction élevé chez les utilisateurs. En ce qui concerne l’affluence, après des débuts modestes, celle-ci progresse constamment depuis la mise en place du service.

C’est le constat que tire le directeur général de la MRC de L’Islet, M. Patirck Hamelin, qui tient son information de sondages réalisés auprès des utilisateurs. « Le taux de satisfaction est très élevé actuellement auprès de la clientèle d’Accès L’Islet », déclarait-il.

Toutefois, en ce qui concerne l’utilisation, celle-ci ne serait pas encore maximale, même si une augmentation constante du nombre de passagers a été enregistrée depuis la mise en place du service. « On est passé de dix passagers en octobre 2016 à 40 par mois durant l’été. Depuis l’automne, notre moyenne se situe à près de 100 passagers », d’ajouter M. Hamelin.

Cette augmentation serait en partie due à un nombre important de personnes âgées qui utilisent le service depuis sa mise en place. « On a fait beaucoup de promotions auprès de cette clientèle et la réponse a été bonne. On va tout de même devoir continuer la publicité pour augmenter le nombre d’utilisateurs », de confier le directeur général.

Service déficitaire

Malgré cette augmentation du nombre de passagers, le service Accès L’Islet reste tout de même déficitaire et la situation ne devrait pas changer de sitôt, si l’on se fie à des services similaires établis dans d’autres MRC. « On ne fait pas les frais avec le transport collectif. Le programme gouvernemental permet en quelque sorte d’éponger les ¾ du déficit. L’autre quart est financé par la MRC. Pour que ce soit rentable, il faudrait demander des tarifs beaucoup trop élevés, ce qui ne serait pas réaliste », de préciser M. Hamelin.

En ce qui concerne les parcours, Accès L’Islet n’entend pas les revoir pour le moment, sauf peut-être celui menant à La Pocatière. Mis en place au départ pour répondre aux besoins des personnes étudiants au Cégep de La Pocatière et de celles ayant besoin de soins de santé à l’hôpital Notre-Dame-de-Fatima, ce dernier n’apporterait pas un achalandage suffisant. « Éventuellement, nous allons évaluer si nous le maintenons ou non », d’indiquer Patrick Hamelin. Néanmoins, un arrêt supplémentaire au Walmart du Centre La Pocatière a été ajouté et un autre chez Promutuel à Saint-Jean-Port-Joli avec un véhicule maintenant adapté aux fauteuils roulants.

De plus, afin de permettre aux passagers de faire le lien plus aisément avec Orléans Express, l’horaire d’Accès L’Islet sera modifié à partir du 1er décembre 2017. Les changements affectent essentiellement l’heure du retour en fin de journée, qui est retardée de 30 minutes. L’horaire détaillé est disponible sur le site mrclislet.com/acceslislet/.