De nouvelles médailles à Trois-Rivières pour les athlètes de Taekwondo Bas-Saint-Laurent 

Crédit photo : Courtoisie

Le club de Taekwondo Bas-Saint-Laurent souligne la performance de quatre de ses athlètes en combat lors de la cinquième édition de la compétition Invitation Mauricie Centre-du-Québec 2017 tenue le 25 mars dernier et de la troisième étape de la Coupe du Québec tenue le 26 mars, toutes les deux au Centre de l’activité physique et sportive de l’Université du Québec à Trois-Rivières où plus de 600 athlètes du Québec participaient dans les diverses catégories.

Les athlètes du groupe de Saint-Pascal présents ont tous remporté des médailles en combat. Marilou Michaud, chez les jeunes (youth), de Sainte-Hélène, a remporté l’or. Chez les cadets, Rachel Perrault, de La Pocatière, qui participait dans deux catégories, a méritée une médaille d’or et une d’argent, ainsi que Rosalie Michaud, de Saint-Hélène, qui a obtenu le bronze. Le lendemain, Anne St-Amand, de Saint-Denis-De La Bouteillerie, compétitionnait à la Coupe du Québec-étape 3 chez les juniors classe B. Elle a obtenu le bronze pour sa première compétition en combat depuis près de 3 ans.

Examen de ceinture

Par ailleurs, le 25 mars dernier, dix-huit athlètes du club de Taekwondo Bas-Saint-Laurent ont réussi leur examen pour une nouvelle ceinture. De Saint-Athanase, on retrouve : Alexandre Breault, Willyam Breault-Landry, Lysande Gagnon, Robert Roy et Linda Tanguay ont obtenu leur ceinture jaune barre verte et Zachary Dumont sa ceinture jaune. Du côté de l’école Saint-Pascal, Anne St-Amand a obtenu sa ceinture noire 2e dan, Rosalie St-Amand, sa ceinture bleue, Rachel Perrault, sa ceinture verte, Édith Duchesne, Geneviève Lévesque, Marilou Michaud, Rosalie Michaud et Hugues Perrault, ont tous obtenu leur ceinture jaune barre verte, et enfin Jade Dionne, Christian Laverdière, Nathan Lévesque et Clovis Perrault ont obtenu leur ceinture jaune.