De nouvelles médailles à Québec pour les athlètes de Taekwondo Bas-Saint-Laurent

Crédit photo : Courtoisie

Six athlètes du club de Taekwondo Bas-Saint-Laurent se sont démarqués lors du tournoi Québec 2017 Invitation de l’Est du Canada qui se tenait le 22 avril dernier au Peps de l’Université Laval à Québec où près de 600 athlètes du Québec compétitionnaient en combat dans les diverses catégories.

De l’école de Saint-Pascal, les cinq athlètes présents ont remporté des médailles. Marilou Michaud, chez les jeunes (youth), de Sainte-Hélène, a remporté l’argent. Chez les cadets, Rachel Perrault de La Pocatière s’est méritée l’or et Rosalie Michaud de Saint-Hélène, le bronze. Chez les juniors, Anne St-Amand de Saint-Denis-De La Bouteillerie, a obtenu l’argent. Finalement, Hugues Perrault de La Pocatière a obtenu l’argent chez les 35 ans et plus.

Cette année, le club de Taekwondo Bas-St-Laurent poursuit ses activités à Saint-Athanase et Saint-Pascal.