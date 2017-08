De nouvelles aires de repos

Crédit photo : Courtoisie

La Ville de La Pocatière a récemment procédé à l’installation de cinq nouvelles aires de repos pour les piétons par l’ajout de mobilier urbain sur le territoire de la Ville.

On retrouve donc ces aires près des panneaux du circuit Fil rouge au Centre Bombardier, au Collège et au Domaine Angélique. Les piétons pourront également faire une pause devant l’édifice abritant Projektion 16-35 et il sera maintenant possible de faire un arrêt en empruntant la piste cyclo-pédestre de la route 230.

Ces aires s’ajoutent au treize endroits déjà existants dans les différents secteurs de la Ville répondant ainsi aux besoins de la population qui se veut de plus en plus active.