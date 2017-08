De nouveaux propriétaires pour le Manoir Saint-André

Crédit photo : Maxime Paradis

Frère et sœur, Florence et Alex Lachapelle-Raymond sont désormais propriétaires du Manoir Saint-André depuis juillet dernier. À l’image de la précédente propriétaire, Mme Cécile Morel, ils souhaitent maintenir la vocation touristique de l’endroit, mais également l’ouvrir aux gens de la région en ajoutant une vocation culturelle au lieu.

Originaires de Lévis, mais habitant Montréal depuis quelques années, Florence et Alex ont eu un véritable coup de cœur pour le village de Saint-André et plus particulièrement pour son « manoir » qui en impose, à la sortie ouest du village. « Notre famille a une résidence à Notre-Dame-du-Portage. On revenait de là-bas et on est tombé sur l’endroit par hasard. On a décidé d’en faire l’acquisition et de faire notre “retour à la terre” », de raconter Alex.

L’hébergement touristique sera offert durant la haute saison et le reste de l’année, on veut que l’endroit soit un lieu de rencontre pour les gens du coin. On pense louer à des groupes et à organiser des soupers spectacles, une fois par semaine, en plus d’offrir le brunch dominical.

Composé de quatre chambres opérées sous la forme de bed & breakfast, de six maisonnettes indépendantes (cabines) voisines de la maison et d’un restaurant au rez-de-chaussée, le Manoir Saint-André traîne avec lui un riche passé qui fascine ses nouveaux propriétaires. « Avant d’être une résidence touristique, le Manoir a déjà été une maison close et un pensionnat », de rappeler Alex.

Tourisme et culture

Tout comme la propriétaire précédente qui a opéré les lieux pendant 42 ans, Florence et Alex comptent conserver la vocation touristique du Manoir Saint-André. Toutefois, ils aimeraient l’ouvrir davantage à la communauté en y tenant des activités à vocations culturelles. « L’hébergement touristique sera offert durant la haute saison et le reste de l’année, on veut que l’endroit soit un lieu de rencontre pour les gens du coin. On pense louer à des groupes et à organiser des soupers spectacles, une fois par semaine, en plus d’offrir le brunch dominical », de mentionner Alex.

Pour ce faire, des rénovations sont prévues dans la section restaurant au rez-de-chaussée. Les nouveaux propriétaires prévoient faire leur ouverture officielle à l’automne.