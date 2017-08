De l’humour au Chalet d’Ixworth

Crédit photo : Courtoisie

GLS Productions et la Corporation régionale de la Salle André-Gagnon vous présentent les Grandes Crues et leur spectacle Su’l gros Vin au Chalet d’Ixworth de Saint-Onésime le samedi 19 août à 20 h. C’est sous la formule d’un souper spectacle que cet événement vous est proposé. Les gens sont attendus pour le souper à 17 h 30 suivi du spectacle à 20 h.

Les Grandes Crues, c’est un duo d’humoristes féminins formé de Ève Côté et Marie-Lyne Joncas, toute deux finissantes de l’École nationale de l’humour, cuvée 2014. Elle rappelle la belle époque des spectacles de style cabaret à la Dodo et Denise. Elles viendront charmer un large public grâce à leur verve, leur sens de la répartie et leur façon bien à elles de dépeindre la société actuelle.

Les billets sont actuellement disponibles chez Métro Plus Lebel à La Pocatière, à l’Épicerie NJL de Saint-Onésime et au Chalet d’Ixworth (418) 856-6556.