De l’eau bientôt pour le Carré Saint-Louis?

Crédit photo : Maxime Paradis

Le projet de réseau d’aqueduc dans le secteur du Carré Saint-Louis et de la Route 132, dans l’ouest de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, pourrait voir le jour au courant de 2017.

Selon les informations communiquées par le maire, M. Rosaire Ouellet, les plans préliminaires sont terminés et ils ont été déposés au Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire au début du mois de décembre. La municipalité s’attend à un retour de la part du ministère dans les prochains jours. « La prochaine étape sera l’appel d’offres pour la réalisation du devis et quand celui-ci sera accepté par le ministère, on pourra aller de l’avant avec l’appel d’offres qui doit conduire à la réalisation des travaux », de préciser M. Ouellet. Si tout suit son cours normal, la municipalité espère pouvoir aller de l’avant dans le dossier à la mi-mai 2017. « Ça dépendra de la vitesse à laquelle le tout sera traité », d’ajouter Rosaire Ouellet.

En parallèle, la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière en est à rédiger l’entente qui la liera à la Ville de La Pocatière, puisqu’elle se rattachera à son réseau d’aqueduc à la hauteur de l’usine Bombardier pour offrir le service aux 124 résidences ou commerces du secteur qui seront éventuellement connectés.

Le coût total des travaux est encore à déterminer. Ils se préciseront une fois la rédaction du devis et les analyses de sols complétés.