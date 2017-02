De l’aide pour prendre le virage coopératif

Crédit photo : Courtoisie

En tournée au Bas-Saint-Laurent, M. Vincent Lecorne, président directeur général du Centre de transfert d’entreprise du Québec, est venu présenter un programme gouvernemental pour aider les entrepreneurs à prendre le virage coopératif.

Ainsi, un entrepreneur peut bénéficier d’une subvention pouvant aller jusqu’à 15 500 $ pour mettre en place une coopérative de travailleurs ou de solidarité. La coopération peut, dit-il, être une solution au problème de transfert quand la relève est absente. Le programme permet notamment d’en voir la faisabilité.

Pour les employés, explique M. Lecorne, c’est une façon de conserver leur emploi. C’est aussi un moyen, dit-il, de dynamiser l’économie de la région.

150 000 emplois en jeu

Selon Vincent Lecorne, on comptera quelque 35 000 entreprises qui n’auront pas identifié de repreneurs, ce qui représente 150 000 emplois. « Leur défi est de trouver des repreneurs le plus tôt possible », explique-t-il.

« L’objectif est de maintenir les emplois et de développer les entreprises pour un développement économique régional encore plus fort », explique M. Lecorne.

Le programme vise surtout des entreprises de cinq à dix employés. Il s’applique dans tous les secteurs d’activité. M. Lecorne donne l’exemple d’un dépanneur où le mode coopératif pourrait permettre d’assurer sa survie.

Dans la région

Le Programme de soutien à la reprise collective existe depuis le 1er mars 2015. Trois représentantes couvrent les régions du Bas-Saint-Laurent et de Chaudière-Appalaches.

Au Bas-Saint-Laurent, on peut communiquer avec les conseillères Antonine Rodrigue (418 723-1939, poste 4614) et Julie Pelletier (418 723-1939, poste 4612). Dans Chaudière-Appalaches on peut joindre la conseillère Annie Bergeron (418 903-1992, poste 229).

Pour plus d’information, on peut aussi visiter le site Internet du Centre de transfert d’entreprise (ctequebec.com).