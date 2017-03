De l’aide pour la Fabrique de Sainte-Perpétue et la municipalité de Saint-Omer

Crédit photo : Courtoisie

La MRC de L’Islet a octroyé, lors de la réunion du conseil de la MRC de L’Islet du 13 mars 2017, un montant total de 60 000 $ provenant du Fonds de développement des territoires pour soutenir deux municipalités qui souhaitent améliorer leurs services à la population. Les deux projets favorisent la mise en place d’infrastructures qui renforceront la vitalité des municipalités et la qualité de vie des citoyens, tout en maintenant le patrimoine religieux de la municipalité.

La Fabrique de Sainte-Perpétue se voit accorder 10 000 $ du conseil de la MRC de L’Islet pour procéder à une étude de faisabilité technique et financière de conversion de l’église en centre multifonctionnel. Ce dernier aurait une vocation culturelle, éducative, communautaire et commerciale. Les analyses techniques et financières incluses dans l’étude permettront notamment de valider la faisabilité et la viabilité du concept, de connaître les revenus et les coûts de la conversion et d’établir les coûts d’opération dans le but de faciliter la prise de décision. En plus de mettre en valeur le patrimoine et la culture, ce projet favorise le développement social et l’implantation de services de proximité.

Salle à Saint-Omer

La municipalité de Saint-Omer a acquis l’église en 2016 pour la transformer en salle communautaire. Un tel lieu de rassemblement, jusqu’à ce jour inexistant dans la municipalité, permettra la tenue de rencontres, de formations, de spectacles, etc. La fabrique préserve l’héritage patrimonial et les activités du culte, en séparant le chœur de l’église de la salle par un rideau lors des événements. L’aménagement d’une cuisine ouvrira aussi la porte à la création d’activités de cuisine collective et de dépannage alimentaire.

Les 50 000 $ obtenus du Fonds de développement des territoires serviront principalement à ajouter de nouveaux équipements (cuisine, équipement de diffusion, etc.), ainsi qu’à la réalisation des améliorations locatives et à l’achat d’ameublement. Le réaménagement de l’église répond à un besoin clairement exprimé par la population, qui a la volonté de maintenir le bâtiment patrimonial en bon état, en bonifiant sa vocation par des utilisations culturelles et communautaires.