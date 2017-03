De beaux résultats pour le CPA Saint-Pascal

Crédit photo : Courtoisie

Les 4 et 5 mars dernier se tenait la compétition Invitation Donald Chiasson à La Pocatière et le club de Patinage artistique de Saint-Pascal a offert de belles performances.

Au Patinage Plus, participaient, en étape 4, Rebecca Gagnon et en étape 5, Marie-Soleil Plourde et Carolane Richard. Dans les catégories STAR, Kelly-Ann Massé et Ellie Gagnon, STAR 1, Marie-Soleil Madore, Élodie Richard et Lousia Yu, STAR 2 et Sara-Jane Plourde, STAR 3 reviennent elles aussi avec un ruban.

Pour les médaillées STAR, médaille de bronze pour Sélina Fournier, catégorie STAR 4 moins de 10 ans. STAR 4 moins de 13 ans, Aude Lévesque remporte une médaille d’argent. Laetitia Langelier, STAR 5 plus de 13 ans, gagne une médaille d’argent avec un pointage de 11,98. Alyssa Rivard revient elle aussi avec l’argent avec un pointage de 27,27, dans la catégorie Or.

Mariane Moreau, catégorie sans limites moins de 7 ans a obtenu une médaille d’or, avec un pointage record pour elle cette saison de 9,47. Mathilde Michaud patinait dans une nouvelle catégorie, soit le pré-novice, et remporte la médaille d’argent, avec, elle aussi, un record personnel cette saison avec un pointage de 38,62. Mathilde a pris part à une compétition d’équipe dans la catégorie Équipe Ouverte. L’équipe a terminé 1er avec un pointage de 19.20 et remporte l’or.