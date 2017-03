David Caouette termine premier à Rivière-Ouelle

Crédit photo : Maxime Paradis

Le coureur de Saint-Gabriel-Lalemant, David Caouette, et également membre du comité organisateur de la course d’attelage de chiens qui avaient lieu à Rivière-Ouelle, les 4 et 5 mars derniers, a terminé premier dans la catégorie huit chiens. Ce dernier espérait obtenir sa revanche cette année, après avoir laissé filer la première place de peu l’an dernier.

En 2016, 20 secondes séparaient David Caouette de la première position à Rivière-Ouelle, chose qu’il s’était promis de corriger cette année lorsque nous l’avons rencontré le 21 février dernier, lors de son entraînement à Saint-Gabriel. Il aura réussi son pari, en terminant en pôle position dans la catégorie huit chiens, samedi et dimanche, avec un temps cumulatif de 48,23 min.

Mentionnons que sa conjointe, Mireille Pelletier, également membre du comité organisateur, a aussi très bien fait en obtenant la quatrième position dans la catégorie à six chiens avec un temps de 43,02 min. Rosalie Morin Doré a terminé première en réalisant un temps de 40,31 min.

Au 20 km, Jim Blair du Vermont a volé la vedette avec son attelage de 16 chiens. Il a parcouru cette distance en 1 h 6.

Pour cette quatrième année à Rivière-Ouelle, la course a rassemblé pas moins de 40 participants provenant du Canada et des États-Unis. « Toutes mes félicitations aux participants. La compétition a été ardue, j’étais bien placé pour sentir la fébrilité des coureurs et leurs attelages et je peux vous dire que tout le monde a donné son 100 % », de souligner le président d’honneur, M. Gilles Martin, qui a également fait l’annonce de tous les départs durant la fin de semaine.