Un Damasien dans la peau de Joe Dassin

Crédit photo : Daniel Bourque

Jeape Careno, résident de Saint-Damase-de-L’Islet, produit, avec sa conjointe Kokia, un spectacle à grand déploiement en hommage à Joe Dassin, dans lequel il personnifie le célèbre chanteur français. Présenté deux soirs à Québec en octobre dernier, le spectacle sera de retour à l’Impérial Bell, en supplémentaire, le 28 janvier prochain.

Tous les deux chanteurs au sein de la formation News from the Hills, Jeape Careno et Kokia opèrent l’Agence Sun Careno depuis peu. Les plus belles années de Joe Dassin est leur première production. Si Jeape est celui qui personnifie Joe Dassin, c’est d’abord Kokia qui a eu l’idée du spectacle. « Je me suis toujours amusé à chanter Joe Dassin, parce que j’ai certaines affinités vocales avec lui. Comme on avait le goût de monter un spectacle en salle avec un artiste bien connu au Québec, Joe Dassin était tout désigné », d’expliquer Jeape.

Pour réaliser ce spectacle, deux années de travail intensives ont été nécessaires pour le couple. Pour Jeape, une attention particulière a été mise sur l’observation de vieilles prestations de Joe Dassin pour en saisir l’énergie, la gestuelle et l’accent du chanteur. « J’ai mis beaucoup de temps dans la préparation. Mais en même temps, le but n’est pas d’imiter parfaitement Joe Dassin, mais de faire revivre l’esprit qui régnait lors de ses performances », expliquait-il.

Mise en scène

Axé sur les années 60 et 70, le spectacle passe en revue les grands classiques de Joe Dassin, mais fait également découvrir des pièces un peu moins connues de l’artiste. Décors et costumes typiques de cette époque, dont le célèbre habit blanc qui fait encore aujourd’hui la renommée du chanteur, sont autant d’éléments qui ont été pris en considération dans la mise en scène, signée Katee Julien.

Accompagné de sa conjointe Kokia, qui agit aussi à titre de choriste au sein de la production, Jeape partage également la scène avec 14 autres artistes-musiciens. « C’est réellement un spectacle à grand déploiement, dans le même esprit qu’Elvis Story », d’indiquer Kokia, qui aimerait bien voir la production être présentée durant de nombreuses années, au Québec, comme en France.

En supplémentaire à L’Impérial Bell de Québec, le 28 janvier 2017, le spectacle Les plus belles années de Joe Dassin sera également présenté au Centre arts de Shawinigan, le 4 mars 2017. Informations à https://www.lesplusbellesanneesdejoedassin.com/.