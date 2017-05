Cure de jeunesse pour l’Expo de Saint-Pascal

Crédit photo : Maxime Paradis

À une époque où les expositions agricoles régionales peinent à joindre les deux bouts, celle de Saint-Pascal annonçait récemment la programmation de sa 90e édition. Pour accompagner cette étape anniversaire, un nouveau logo et un nouveau site internet apportent avec eux une cure de rajeunissement à l’événement.

C’est du 18 au 23 juillet qu’aura lieu la 90e édition de l’Expo agricole de Saint-Pascal sur les terrains de la Société d’agriculture du comté de Kamouraska. Pour marquer cette étape anniversaire majeure, un nouveau logo et un nouveau site internet viennent rajeunir l’image de l’événement presque centenaire. «Notre logo est coloré, festif et beaucoup plus actuel. Il représente encore très bien notre mission, celle de promouvoir l’agriculture et les artisans locaux», d’indiquer Frédérik Landry, administrateur.

Un nouveau site internet animé sur lequel on peut consulter la programmation, lire des nouvelles concernant l’événement et trouver des informations relatives aux exposants sera également en ligne à partir du 22 mai au www.expostpascal.com.

Programmation

Côté programmation, les grands classiques sont de retour comme le Super bingo du mardi soir, le Tournoi de poker Texas Hold’ em du mercredi, le gala de lutte du samedi soir et le gala d’amateurs du dimanche après-midi. Même les manèges d’Amusements spectaculaires, dont l’absence a été remarquée l’an dernier, sont de retour. «On a débuté nos négociations plus tôt cette année et un des changements majeurs qui sera apporté, c’est que nous allons nous occuper nous-mêmes de la billetterie. On est d’ailleurs à la recherche de bénévoles», d’expliquer la présidente, Mme Mélanie Lévesque.

Sur le plan commercial, 75 % des emplacements seraient déjà loués pour la prochaine édition et les organisateurs prévoient également une augmentation au chapitre des exposants extérieurs. «Le bon accueil qu’on offre à nos exposants influence la venue des concessionnaires de machineries agricole, où plusieurs de l’extérieur de la région décident de nous privilégier plutôt que de prendre part à des événements similaires près de chez eux», d’ajouter Mme Lévesque.

D’ailleurs, c’est le directeur du concessionnaire John Deere de Saint-Pascal, Martin Laplante de JLD Laguë, qui a accepté la présidence d’honneur de cette 90e édition. «Ma famille a été propriétaire de la concession de Saint-Pascal de 1952 à 2007. C’est pourquoi on m’a approché, en tant que représentant de la famille Laplante», de mentionner le président d’honneur.

Jugements

Véritable succès de foule, les jugements d’animaux attirent maintenant des exposants provenant d’autres MRC du Bas-Saint-Laurent et de Chaudière-Appalaches, faisant de l’Expo de Saint-Pascal un événement régional pour le grand KRTB et les MRC de Montmagny-L’Islet. «La fin des expositions agricoles au Témiscouata et à Montmagny fait en sorte qu’on lance des invitations plus larges que par le passé», de confier Mélanie Lévesque.

En effet, partout au Québec, les expositions agricoles vivent des moments difficiles depuis quelques années. Depuis trois ans, Mélanie Lévesque mentionne que leur nombre a diminué de 32 à 28 au Québec. Malgré tout, l’Expo agricole de Saint-Pascal continue de tirer son épingle du jeu. «On a eu des années difficiles, mais actuellement on peut dire qu’on est en bonne santé. Et ça, c’est grâce au soutien de toute la région. On est chanceux», concluait-elle.