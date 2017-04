Couverture cellulaire et Politique culturelle dans L’Islet

Lors de la réunion du conseil de la MRC de L’Islet du 10 avril 2017, la MRC de L’Islet a entrepris des actions dans plusieurs domaines qui permettront d’améliorer la qualité de vie sur le territoire. Ainsi, la MRC coordonnera des projets visant l’amélioration de la couverture cellulaire, la création d’une Politique culturelle régionale et la mise en place d’une Table de dévelop­pement social.

Suite à un appel d’offres public, la MRC de L’Islet, en partenariat avec 4 autres MRC de la Chaudière-Appalaches et du Bas-Saint-Laurent, a attribué un contrat à la firme CIMA+ afin d’étudier les scénarios possibles pour l’amélioration de la couverture cellulaire et des services Internet haute vitesse. Les scénarios seront accompagnés d’une estimation des coûts liés aux solutions proposées. Le rapport sera déposé au courant de l’automne 2017.

Politique culturelle régionale

Afin de favoriser une plus grande intégration et une meilleure planification des actions en matière de culture, le conseil de la MRC de L’Islet a décidé d’élaborer une Politique culturelle régionale. Cette politique contiendra, entre autres, les grandes orientations de la MRC et du territoire en matière de développement culturel et les objectifs que souhaite se donner la MRC pour concrétiser les orientations. Un Plan d’action qui comprend les mécanismes de suivi, les priorités retenues pour une durée donnée sera aussi développé.

Pour que la «Région de L’Islet» ait une meilleure vue d’ensemble sur les problématiques sociales et qu’elle puisse favoriser le partage d’information en matière de développement social entre les partenaires de la MRC de L’Islet, le conseil de la MRC de L’Islet met en place la Table de développement social. La Table, composée d’organismes locaux, pourra analyser et documenter des problématiques sociales sur le territoire de la MRC de L’Islet et proposer des actions à mettre de l’avant. À terme, la Table pourra doter la MRC de L’Islet d’un Plan d’action en matière de développement social.

Suivi de la stratégie de promotion

Amorcée à l’automne 2016, la stratégie de promotion du territoire et d’attraction de la main-d’œuvre de la MRC de L’Islet va bon train. Depuis octobre, les nouveaux arrivants, les finissants du secondaire et les municipalités ont été consultés afin d’aider la MRC à identifier les éléments distinctifs de la région de L’Islet et les facteurs à promouvoir pour faciliter le recrutement et l’établissement durable sur le territoire. Ces argumentaires serviront également à la création d’une image de marque pour aider à la promotion de la MRC de L’Islet. D’ailleurs, la MRC a lancé cette semaine l’appel d’offres pour la création de la nouvelle image de la région. Le volet accueil et intégration des personnes immigrantes de la stratégie sera bonifié par la rédaction d’une Politique d’accueil et par des activités de sensibilisation à l’immigration.