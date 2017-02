Course de traîneau à chiens de Rivière-Ouelle : David Caouette veut sa revanche

Crédit photo : Maxime Paradis

Après avoir échappé la première place l’an dernier, le coureur de traîneaux à chiens de Saint-Gabriel-Lalemant, David Caouette, actuellement cinquième au monde, entend bien prendre sa revanche cette année et repartir avec la pôle position lors de la prochaine course organisée à Rivière-Ouelle, au début mars.

Âgé de 37 ans, David Caouette est un passionné de courses de traîneaux à chiens. Dès l’âge de 10 ans, il attelait trois chiens à son trois-skis pour s’amuser. Mais ce n’est qu’à l’âge de 16 ans qu’il a commencé à courir de façon professionnelle sur les circuits. « Mon père organisait des courses, donc j’ai eu la piqûre très jeune. Lors de mes premières compétitions, comme je n’étais pas majeur, mon père devait signer des décharges pour me laisser courir », se souvient-il.

Cette passion individuelle et familiale est également devenue une passion de couple qu’il partage avec sa conjointe, Mireille Pelletier, qui compétitionne aussi. D’ailleurs, ils seront tous les deux sur la ligne de départ à Rivière-Ouelle, les 3, 4 et 5 mars prochains, elle au 10 km avec un attelage de six chiens et lui au 13 kilomètres avec un attelage de huit chiens.

Gagner la course

Lors d’un entraînement réalisé à Saint-Gabriel-Lalemant, le 21 février dernier, David Caouette avouait être confiant face à la course qui se tiendra à Rivière-Ouelle. « Les conditions sont bonnes cette année, la neige est au rendez-vous et les chiens sont en forme. »

Également organisateur de l’événement en compagnie de sa conjointe et d’autres membres du Club de course de chiens de Saint-Gabriel-de-Kamouraska, il n’espère rien de moins que de terminer en pôle position dans sa catégorie, lui qui a échappé la première place par 20 secondes l’an dernier. « Dans le circuit du Québec, je me bats également pour conserver ma deuxième position au classement », précisait-il.

Rivière-Ouelle

Cette course de traîneaux à chiens se tient pour une quatrième année à Rivière-Ouelle, mais en est à sa 38e édition dans la région. Par le passé, elle fut présentée à Saint-Gabriel-Lalemant. Cette année, elle se déroule sous la présidence d’honneur de M. Gilles Martin.

Au total, trois parcours sont offerts : 10 km avec attelage de six chiens, 13 km avec attelage de huit chiens et 20 km avec un nombre illimité de chiens. Plus d’une quarantaine de coureurs sont attendus, en provenance de partout au Québec, du Canada et même des États-Unis. Des bourses totalisant 8000 $ seront remises aux gagnants. Un souper BBQ est également prévu le samedi soir à 18 h, à la Salle du tricentenaire. Billets en vente au 418 856-3829.