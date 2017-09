Coup d’envoi de la campagne 2017 de Centraide.

Crédit photo : Courtoisie

La campagne 2017 de Centraide a été lancée officiellement au Parc de la gare de Rimouski par M. Daniel Bélair, Chef des Relations avec le milieu au Bas-Saint-Laurent, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine chez Hydro-Québec, et président régional de la campagne 2017.

L’objectif de cette vaste opération annuelle est de bâtir une communauté toujours plus solidaire et engagée envers les personnes vivant des situations de pauvreté ou d’exclusion. Cette campagne vise à recueillir le plus de fonds possible afin de soutenir l’action de près de 70 organismes et projets dans l’ensemble du Bas-Saint-Laurent. La mission de Centraide est de briser le cycle de la pauvreté et de l’exclusion sociale en apportant un soutien à des organismes et des projets communautaires priorisant l’amélioration des conditions de vie des personnes les plus vulnérables de la communauté.

À la suite de la campagne 2016, Centraide Bas-Saint-Laurent et KRTB ont investi près de 800 000 $ pour soutenir 70 projets et organismes dans notre région.