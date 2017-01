Des couches pour adultes abandonnées au bord de la route

Crédit photo : Municipalité Sainte-Anne-de-la-Pocatière

Depuis quelques mois, des citoyens de Sainte-Anne-de-la-Pocatière vivent une situation pour le moins inusitée, alors qu’une personne dont l’identité n’est toujours pas confirmée abandonne en bordure de la route des sacs remplis de couches pour adultes ayant déjà servi.

Ce manque de civisme sévit depuis juillet 2016 dans le secteur de la route Martineau à Sainte-Anne-de-la-Pocatière. « Au départ, quand les citoyens se sont plaints, ils ne savaient pas de qui il s’agissait », d’indiquer le maire de la municipalité, M. Rosaire Ouellet. Dans les semaines qui ont suivi, les citoyens ont été plus attentifs, à la demande de la municipalité. Une personne a aperçu le véhicule, tandis qu’une autre a réussi à le photographier. Dans les deux cas, elles n’ont pas été en mesure de relever le numéro d’immatriculation qui aurait permis d’identifier le fautif. Néanmoins, elles auront permis de diriger leurs soupçons.

Aux grands maux les grands moyens

Pour venir à bout de la problématique et débusquer le coupable une fois pour toutes, la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière a décidé de prendre les grands moyens. « On a envoyé des couches au laboratoire médico-légal pour faire une analyse d’ADN. Quand on aura les résultats, on va contacter la SQ », d’ajouter le maire.

Après une intervention à la radio de La Pocatière sur le sujet et maintenant un article dans Le Placoteux, Rosaire Ouellet espère que toute cette visibilité médiatique suffira pour que l’individu cesse cette distribution indésirable. « Il y a des poubelles pour ça. On est plus dans les années 1400. C’est une question de comportement civique élémentaire », de conclure le maire.