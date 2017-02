Côte-du-Sud : investisseurs recherchés pour le futur fonds d’investissement

Crédit photo : Archives Le Placoteux

Un nouveau fonds d’investissement en capital de risque est en voie de formation sur la Côte-du-Sud. En date d’aujourd’hui, 18 actionnaires ont déjà investi des montants totalisant 1,2 million de dollars.

L’organisation sera officiellement mise sur pieds dans quelques semaines et elle est toujours en période de recrutement de nouveaux investisseurs.

Ce fonds aura comme principale mission de soutenir le développement économique régional en investissant dans des projets de démarrage et d’expansion d’entreprises à caractère industriel. Pour obtenir un financement, ces entreprises devront avoir comme premiers objectifs : la création d’emplois et la création de valeur pour la région. Les initiateurs du fonds pourraient également considérer des projets de relève si ceux-ci atteignent les mêmes objectifs.

En plus de leur investissement financier, chacun des membres du fonds sera amené à participer au rayonnement et au bon fonctionnement de ce dernier en mettant à profit leur savoir et leur expérience.

Ce nouveau fonds d’investissement orientera principalement ses actions sur le territoire des MRC de Montmagny, L’Islet, Kamouraska et Rivière-du-Loup. La recherche de nouveaux investisseurs s’étend principalement sur l’ensemble de ce territoire.

Parmi les initiateurs du projet, on compte des gens d’expérience tels que messieurs Paul Martin, Marius Gendreau, Jacques Arsenault, Daniel Pelletier, Bruno Morin, Paul Cartier et Yves Lebel. Toute personne intéressée à investir dans ce fonds peut contacter l’organisation à l’adresse courriel suivante : developpement4mrc@gmail.com.