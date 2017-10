COSMOSS : plus de 300 000 $ investis pour les enfants et les jeunes

Crédit photo : Maurice Gagnon

Plus de 300 000 $ seront investis, dès la première année, pour soutenir le développement des enfants et des jeunes au Kamouraska. Cette somme a été annoncée lundi dernier par COSMOSS Bas-Saint-Laurent au Comité local de coordination de la MRC de Kamouraska afin qu’il puisse mettre en œuvre un plan d’action.

Mmes Julye Letarte, Maryse Héneault-Téssier et Hélène Marquis ont souligné que ce plan stratégique comporte plusieurs initiatives en lien avec l’intégration sociale et professionnelle des jeunes, la gestion du stress et de l’anxiété de même que la disponibilité et l’accessibilité des services.

Ces priorités s’articulent autour d’un plan d’action d’ici 2020.

De façon concrète, parmi les actions prévues, on retrouve l’implantation du programme Accès-Loisirs favorisant pour les familles un meilleur accès à différentes activités de sport et de loisirs. Les partenaires travailleront aussi à instaurer une « biblio-roulante » et à soutenir les employeurs qui favorisent l’intégration professionnelle des jeunes.

Initiatives

Ceraines initiatives telles que le projet Pères, porté par la Maison de la famille du Kamouraska, se poursuivront dans le nouveau plan d’action. Ce projet a permis de rassembler des pères et de briser l’isolement. « Les pères sont davantage présents dans la vie de leurs enfants, mais ne savent pas toujours sur quel pied danser », a mentionné François Girardin, de la Maison de la famille.

Le président régional de la Démarche COSMOSS Bas-Saint-Laurent, M. Gérald Beaudry, a insisté sur l’importance de concerter les actions au sein des différents milieux.

COSMOSS Bas-Saint-Laurent octroie 6,3 M$ pour la mise en œuvre de planifications stratégiques pour le développement des enfants et des jeunes sur son territoire. Il peut compter sur le soutien de partenaires financiers dont la Fondation philanthropique Lucie et André Chagnon, Avenir d’enfants, Québec en forme et le gouvernement du Québec.