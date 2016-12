Contes de Noël de l’École L’Étoile-Filante de Saint-Onésime-d’Ixworth

La malédiction du père Noël

C’est l’histoire du père Noël. Nous sommes le 24 décembre à six heures trente. Dans l’atelier du père Noël au Pôle Nord, le monsieur à grosse barbe blanche et ses lutins jouent au ballon. Quelques heures plus tard, ils commencent à emballer des tonnes de cadeaux pour les enfants. C’est qu’ils sont à la dernière minute cette année.

Tout à coup, la machine à emballer les cadeaux se met à sonner. «Bip! Bip! Bip! Biiiiiiiiiiiiiiiiiip!» Elle indique que le niveau de papier d’emballage est bas. Surpris, papa Noël et ses touts petits paniquent. L’homme malheureux ne sait pas quoi faire. Un lutin suggère aussitôt d’aller chercher du papier avant qu’il n’en manque et que la machine se brise.

Père Noël, tout triste, demande au lutin Sait Tout où sont cachées les réserves de rouleaux de papier. Malheureusement, le lutin Sait Tout s’est endormi sur un sofa de l’atelier et quand il dort, impossible de le réveiller. Un train passerait à côté de lui et il ne bougerait même pas. L’homme à barbe blanche se met alors à chercher du papier dans toute la pièce. Sans succès! Papa Noël s’assoit un moment. Soudain, mère Noël entre dans la grande salle avec du papier d’emballage. Elle a trouvé tout cela dans sa cuisine.

Il leur reste douze heures avant la grande tournée de cadeaux. Chaque membre de la grosse famille met la main à la pâte pour les douze dernières heures.

Finalement, le gros monsieur et son petit lutin Sait Tout n’ont pas manqué leur tournée aux quatre coins du monde. Le lendemain, tous les enfants sont heureux d’avoir eu les cadeaux demandés.

Alexis Lévesque, 6e année, classe d’Annie Lévesque, École l’Étoile-Filante, Saint-Onésime.

Le Noël le plus mouvementé

Nous sommes le 24 décembre à 3 heures, 7 minutes et 33 secondes précisément. Au pôle Nord, le lutin Espion rapporte la machine à fabriquer des cadeaux que père Fouettard avait volée la veille avec son lutin Grognon. Père Fouettard l’avait volée pour se fabriquer des cadeaux à volonté parce qu’il n’en a jamais eu depuis qu’il a un an. Il ne ressemble pas du tout au père Noël. Effet, il a été fabriqué lors d’un essai pour fabriquer un deuxième père Noël. Les lutins avaient eu cette idée pour aider l’homme à la barbe blanche lors de la fabrication et lors de la distribution de cadeaux.

Revenons à notre machine. Aussitôt l’engin posé sur le sol, père Noël en vérifie l’état. Malheureusement, la machine n’a plus de papier d’emballage. C’est encore un mauvais coup de ce satané père Fouettard et de son lutin Grognon. Père Noël est furieux et inquiet à l’idée qu’il ne puisse pas donner ses cadeaux à Noël cette année. Lutin Espion, le voyant si triste, essaie de lui remonter le moral en lui disant qu’il reste peut-être du papier d’emballage dans la réserve. L’homme à la barbe blanche court aussitôt vers la réserve. Il ne se déplace pas aussi vite qu’il le voudrait avec ce gros bedon rempli de succulents desserts de petite maman Noël. Lorsqu’il arrive enfin devant la porte, il se précipite tout de suite à l’intérieur de la grande pièce. À sa grande déception, il n’en reste plus. Il revient à son atelier et commence à réfléchir à une solution.

Pendant ce temps, lutin Bricoleur a peut-être une idée qui pourrait fonctionner. Il court vers la chambre de petit papa Noël. Dans le corridor, on peut entendre un grave ronflement, qui provient évidemment de père Noël. Lutin Bricoleur cogne à la porte, mais personne ne répond. Il décide alors de rentrer et de le secouer pour le réveiller. Père Noël ne bouge même pas d’un centimètre. L’elfe remarque alors la cloche dorée, posée sur la table de chevet, que l’homme à la barbe blanche sonne du haut de son traîneau et décide de la faire sonner. Enfin, papa Noël se réveille d’un coup et se demande ce qui se passe. Le nain du Pôle Nord lui explique pourquoi il a fait sonner sa cloche si précieuse et lui dit qu’il avait une idée à lui transmettre. Père Noël, toujours attentif, l’écoute minutieusement. Le lutin Bricoleur veut fabriquer des boîtes cadeaux en bois. L’homme ne sachant pas quoi faire d’autre, accepte. Ils se mettent aussitôt au boulot. Lors de la construction, lutin Loufoque annonce au père Noël ainsi qu’à lutin Bricoleur qu’ils n’auront jamais le temps de finir avant l’heure de la distribution.

Par contre, lutin Loufoque a une autre bonne idée. Il leur dit qu’ils devraient essayer la poudre magique. Celle-ci pourrait faire apparaître du papier d’emballage. Lorsque les trois essaient, rien ne se passe. Lutin Je Sais Tout déclare que la poudre magique ne fait que faire voler les rennes et faire apparaître des jouets. Père Noël est triste. Il se dit qu’il ne trouvera jamais de solution. Au même moment, lutin Généreux vient dire à petit papa Noël que l’énorme pile de cadeaux augmente de plus en plus. La pile de cadeaux dont le lutin parle, c’est celle que les lutins ont décidé d’offrir au père Noël. Tout à coup, l’homme a une idée qui lui traverse l’esprit. «Nous n’avons qu’à déballer tous les cadeaux des lutins et à prendre ce papier pour la machine.»

Cela fonctionne. Père Noël a réussi à régler son problème de papier d’emballage.

C’est maintenant l’heure de la distribution des cadeaux pour les petits enfants. Lorsque papa Noël rentre dans l’étable pour atteler ses rennes, il remarque que Tornade ne va pas bien. Il est malade, il a une grosse grippe. Heureusement que petite maman Noël connaît les recettes magiques pour guérir tous les maux. Tornade prend donc du mieux en deux temps trois mouvements. Finalement, lorsque père Noël revient de sa tournée, il se couche sans tarder, et se dit que depuis cinquante ans, cette année était la plus mouvementée de toutes.

Alyson Viel, 6e année, classe d’Annie Lévesque, École l’Étoile-Filante, Saint-Onésime.

Mal en a assez!

L’histoire commence le 23 décembre à Saint-Onésime. Père Fouettard, perché sur son balai argenté, dans le ciel, cherche son lutin Mal. Ce dernier s’est sauvé de la maison. Il en avait assez du Père Fouettard et de tous ses caprices. Mal s’est caché à Saint-Onésime dans une forêt sombre, à l’écart du village.

Tout à coup, le Père aperçoit son lutin à travers la forêt. Son réflexe est de lui crier après. Mais, il se souvient que son lutin risque encore de se sauver de terreur. Alors, Père Fouettard dirige son balai doucement vers Mal. L’œil vif, le petit bonhomme aperçoit Fouettard et en un clin d’œil, il disparaît grâce à son téléporteur enfoui dans son manteau. Père Fouettard est découragé car son lutin a peur de lui alors que c’est le lutin le plus courageux.

Par la suite, Père Fouettard sort un biscuit maison de sa poche. Ses biscuits sont délicieux et il sait que Mal les adore. Il espère ainsi qu’à cause de l’odeur, son lutin se montrera le bout du nez pour en manger. Après cinq minutes qui paraissent une éternité, Fouettard range son succulent biscuit dans sa poche. Il a ensuite l’idée de lâcher un petit cri monstrueux. Il espère ainsi attirer l’attention de son lutin afin de le faire revenir. Mal entend le cri de son maître. Il éprouve un petit frisson de peur mais il ne bouge pas. Père Fouettard persévère dans ses tentatives pour récupérer son lutin. Il a une nouvelle idée qu’il aurait dû utiliser au début. Pendant qu’il réfléchissait, il est redescendu au sol. Ensuite, l’homme sort un détecteur de lutins de son magnifique manteau en cuir. Le détecteur est un peu vieux, mais il fonctionne encore. Il suffit de l’actionner et le lutin en fuite viendra comme un aimant. Aussitôt, Mal se retrouve à côté de son maître.

Père Fouettard oblige son lutin à revenir à la maison. Mal n’a pas le choix de revenir, sinon il n’aura pas de nourriture, de lit, de jouet, de père pour le réconforter et de toit pour le protéger du mauvais temps quand il y en a.

Finalement, Mal explique au Père Fouettard la raison de sa fuite et de sa désobéissance. Pour lui montrer sa bonne volonté, Père Fouettard promet de lui servir des biscuits à tous les jours et d’emmener sa sœur vivre avec eux. Elle se prénomme Annabelle La Rebelle. Qu’arrivera-t-il si Père Fouettard ne tient pas sa promesse?

Catherine Bernier, 6e année, classe d’Annie Lévesque, École l’Étoile-Filante, Saint-Onésime.

Téléportation mystère de Noël

Mon histoire commence le 23 décembre avec la magnifique fille du père Noël. Son nom est Nily. Elle fabrique des merveilleux cadeaux pour des jeunes filles du monde, dans sa chambre au Pôle Nord.

Plus tard, un des murs de sa chambre commence à craquer. Soudain, le mur s’effondre. Le père Noël arrive aussitôt à cause du bruit et il emmène sa fille dans la pièce du téléporteur pour qu’elle s’enfuie. Son père la pousse pour qu’elle tombe dans la machine. La fille est surprise que le rondonnet, de son surnom, l’ait conduite là et l’ait poussée. Elle se dit qu’il doit y avoir un gros danger qu’elle ignore au Pôle Nord. Nily est très apeurée, elle ne sait pas où elle va.

Voilà que Nily se retrouve dans une ville appelée Montréal. Elle ne reconnaît pas cette immense ville. Elle demande alors aux passants le chemin pour retourner chez elle, mais les gens la dévisagent et ne l’écoutent pas. Puis, elle consulte une carte, mais elle n’arrive pas à repérer le Pôle Nord. Pendant qu’elle cherche une autre idée, elle aperçoit un lutin. Nily lui demande le chemin pour aller au Pôle Nord. Il la renseigne et en un tour de magie, elle rentre chez elle. À sa grande stupéfaction, elle constate que sa demeure est détruite. Alors, elle utilise de la poudre magique pour la remettre sur pied.

La maison est plus belle que l’ancienne. Nily retrouve ses parents et elle est contente.

Finalement, le lendemain soir, Nily et son papa, le père Noël, font la tournée de Noël avec deux lutins.

Coralie Dubé, 6e année, classe d’Annie Lévesque, École l’étoile-Filante, Saint-Onésime.

Perte de mémoire

Nous sommes le 24 décembre à vingt et une heure pile. Au Pôle Nord, le père et la mère Noël rendent visite aux rennes.

Soudain, notre petit papa Noël ne se souvient plus de son nom, de celui de sa femme et de rien d’autre. Mère Noël pousse un cri strident en entendant son mari bafouiller et dire n’importe quoi. Elle fait même le tour de la maison trois fois pour l’aider à reprendre ses esprits. C’est que la tournée pour distribuer les cadeaux dans le monde entier débute bientôt.

!C’est atroce! Notre Saint-Nicolas qui a un trouble de la mémoire! Qui aurait cru cela possible? Maman Noël aide son mari à se coucher dans son lit douillet artisanal, en pensant que le repos lui fera du bien. Une heure plus tard, le vieil homme est pire. Il parle sans arrêt et dit des choses incompréhensibles. La vieille dame court alors chercher le grand bouquin des maladies. «Eurêka!», s’exclame-t-elle en le consultant. Elle prépare aussitôt le remède trouvé et le fait boire au malade.

Notre bon ami le père Noël retrouve la mémoire juste à temps. Mère Noël décide de l’accompagner dans sa tournée pour plus de sécurité. Dès son retour, père Noël devra se mettre au repos forcé.

Finalement, les deux amoureux ont tellement de plaisir à parcourir le monde ensemble et à livrer les cadeaux qu’ils prennent la décision de recommencer dans les années à venir.

Élisabeth Beaulieu, 5e année, classe d’Annie Lévesque, École l’Étoile-Filante, Saint-Onésime.

Un bonhomme de neige dans l’école

Il était une fois, un bonhomme de neige. Il est dans la cour de récréation de l’école l’Étoile-Filante, située dans un petit village du nom de Saint-Onésime. Nous sommes le 19 décembre, en après-midi. Notre ami attend que les enfants sortent pour qu’ils viennent jouer avec lui.

Un peu plus tard, les enfants ne sont toujours pas sortis. Le bonhomme de neige perd alors patience. Il décide de rentrer dans l’école. Aussitôt que les enfants voient le personnage de neige parler et marcher, ils se mettent à crier et à paniquer.

La sculpture de neige parlante se sent mal. Elle essaie de sortir en appuyant fortement sur la porte mais elle est incapable car c’est verrouillé. Tout à coup, elle a une idée. Elle décide de déclencher le mécanisme pour l’alarme de feu, et aussitôt, les portes se libèrent pour la laisser sortir. Elle se dépêche d’aller se cacher.

Blotti derrière une cabane, bonhomme observe les pompiers arriver sur les lieux. Ils seront certainement en colère lorsqu’ils apprendront qu’ils se sont dérangés à cause d’un mauvais coup. Bonhomme se sent mal, il est honteux. En plus, il n’a pas réglé son problème d’ennui. Il lui faudra trouver une autre solution et une bonne cette fois.

Finalement, des années se sont écoulées et notre cher bonhomme a vieilli. Il est sage maintenant. Il vit même bien entouré, dans une famille qui compte sept enfants.

Étienne Soucy, 5e année, classe d’Annie Lévesque, École l’Étoile-Filante, Saint-Onésime.

Un tricot parfait

C’est l’histoire de la mère Noël et du père Noël. Nous sommes le 24 décembre. Maman Noël se trouve dans l’usine de cadeaux. Elle est en train de faire un tricot pour le père Noël. Elle veut lui offrir ce cadeau car son habit actuel est trop petit.

Soudain, la mère Noël est paniquée car son aiguille à tricoter s’est cassée. Il y a juste une aiguille dans son sac. Cet objet s’est brisé car l’épouse du père Noël l’a trop forcée.

Pour résoudre son problème, elle pense à aller au magasin. Cette femme se souvient subitement que les boutiques sont fermées en ce moment. C’est un échec. Après un moment, elle aperçoit de la poudre magique collante et gluante juste à côté d’elle. Alors, elle recolle son aiguille avec, mais il faut que mère Noël attende deux heures de temps avant de l’utiliser à nouveau. Après deux heures, elle constate que l’aiguille est solidement recollée.

Cette vieille dame a résolu son problème. Elle peut enfin poursuivre son tricot. Elle le termine en peu de temps. Elle est contente parce que l’habit fait au père Noël à merveille.

Finalement, son mari est prêt à temps pour sa tournée de cadeaux dans le monde entier. Il est si content qu’il pleure de joie.

Marianne Demers, 5e année, classe d’Annie Lévesque, École l’Étoile-Filante, Saint-Onésime.

L’heure est grave

Mon histoire commence une heure avant la veille de Noël. Au Pôle Nord, le père Noël termine de vérifier les derniers cadeaux, à l’atelier.

Tout à coup, la machine à cadeaux explose. C’est le désordre total. On peut voir des cadeaux partout. Le père Noël devient tout rouge et perd connaissance. Quelques minutes plus tard, le père Noël renifle l’odeur des toilettes des lutins coquins. Grâce à la puanteur des salles de bains, le père Noël se réveille aussitôt.

Le père à la barbe blanche récupère tous les cadeaux pour les mettre dans le traîneau. Malheureusement, il est trop gros et il est trop lent. Il a peur de manquer de temps alors il appelle le 911 lutins. Ils arrivent aussitôt pour aider le père Noël. Les lutins prennent les cadeaux pour les mettre dans le traîneau du père Noël. Le père Noël crie de se dépêcher.

Le père Noël a réussi à mettre tous les cadeaux dans son traîneau.

Le père à la barbe blanche est enfin prêt pour sa tournée de cadeaux. En revenant, le père Noël voit sur sa liste qu’il a oublié un enfant. À suivre.

Maxime St-Pierre, 5e année, classe d’Annie Lévesque, École l’Étoile-Filante, Saint-Onésime.

Le traîneau

C’est l’histoire du père Noël. Nous sommes le 24 décembre à 21 heures 30 minutes. Il se trouve au Pôle Nord dans son atelier. Le père Noël dépose tous les cadeaux dans son traîneau.

Tout à coup, son traîneau disparaît pendant qu’il est à la toilette. Il s’en aperçoit dès son retour et il panique aussitôt car sans traîneau, la distribution des cadeaux sera impossible.

Il se rend tout de suite auprès de ses rennes. Malheureusement, il ne les voit pas. Le monsieur à la barbe blanche regarde aux alentours. Il finit par regarder s’il y a des traces de rennes avec sa lampe de poche. En effet, il aperçoit des traces fraîches sur la piste de décollage et d’atterrissage. Le monsieur à la barbe blanche regarde si ses rennes et son traîneau sont dans le ciel. Il les voit et il leur crie le mot magique « Magoura ». Les rennes descendent vers le père Noël. Ils racontent qu’ils voulaient vérifier s’ils étaient encore capables de voler. Le père Noël les rassure et leur dit qu’ils sont bons, d’après ce qu’il vient d’observer. Les rennes ajoutent qu’ils sont même plus rapides que l’an dernier.

Le père Noël a réglé son problème. En effet, il a retrouvé son traîneau et ses rennes. Finalement, ses fidèles compagnons et lui partent pour distribuer les cadeaux partout dans le monde.

Combien de temps, selon vous, le père Noël prendra-t-il pour faire sa tournée de cadeaux dans le monde?

Bonne réflexion et un joyeux Temps des Fêtes!

William Morin, 5e année, classe d’Annie Lévesque, École l’Étoile-Filante, Saint-Onésime.

La malheureuse gaffe de Gribouille

Il était une fois, un gentil lutin qui se nommait Gribouille. Gribouille était le lutin préféré du père Noël. Il avait les cheveux roux et un visage tout mignon. Gribouille était responsable de la fabrication des cadeaux à l‘atelier du père Noël au pôle Nord. C’était la veille de Noël et tous les lutins étaient nerveux, car ils devaient fabriquer les cadeaux à temps.

Tout à coup, Gribouille était tellement stressé qu’il avait appuyé sur un mauvais bouton de la machine qui fabriquait les jouets. Il y avait maintenant de la fumée noire et grise qui sortait de la machine brisée. C’est catastrophique, Gribouille ne savait plus quoi faire! Le père Noël allait sûrement chicaner le petit lutin pour sa gaffe parce que les cadeaux n’allaient pas être prêts.

Finalement, le lutin Gribouille avait téléphoné au père Noël pour lui raconter son erreur. Heureusement, le père Noël avait réussi à réparer la grosse machine en utilisant de la poudre magique. Gribouille, les petits lutins et le père Noël étaient très contents de terminer la fabrication des cadeaux pour la grande nuit.

Les élèves de 2e année, classe de Patricia Gamache et Dave Pelletier, École Mgr-Boucher.