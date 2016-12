Conte de Richard Lévesque

Crédit photo : Courtoisie

Comme le veut la tradition, Le Placoteux vous offre un conte de Noël écrit par un auteur de la région. Cette année, c’est nul autre que l’auteur louperivois Richard Lévesque qui nous fait ce bonheur.

Richard Lévesque a été tour à tour, ou tout à la fois poète, romancier, nouvelliste, journaliste, scénariste, éditeur, publicitaire… et professeur de Lettres puis d’Arts et Lettres pendant plus de 30 ans.

Son premier recueil, Treize, est paru en 1965.

Parmi ses œuvres les plus récentes, citons Légendes de la rivière du Loup (2001), Contes et menteries du Bas-du-Fleuve (2002), Le Reliquaire (2011) et La nuit (2016).

Demain, sur Le Placoteux.com, découvrez le Noël de Cricri.