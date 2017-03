Confirmation d’octrois financiers dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés

Le député fédéral de la circonscription Montmagny―L’Islet―Kamouraska―Rivière-du-Loup Bernard Généreux annonce que du financement a été accordé à 25 organismes de la circonscription pour un total en investissement de 384 429 $. Les montants alloués varient entre 3 000 $ et 25 000 $, soit le montant maximal accordé pour des projets communautaires. À titre comparatif, l’an dernier, 18 projets mis de l’avant par des organismes de la circonscription ont été approuvés pour une valeur totale de 331 939 $.

«La plupart des demandeurs, les organismes sans but lucratif et les administrations municipales entre autres ont fait appel à mon équipe pour les épauler dans leurs demandes et on voit aujourd’hui les résultats. Les aînés, qui représentent près de 15 % de la population, apportent une contribution importante aux organismes sans but lucratif ainsi qu’une influence positive dans leur communauté. Dans le cadre du programme Nouveaux Horizons, le gouvernement du Canada prend des mesures visant à permettre aux aînés de transmettre leurs connaissances, leurs compétences et leurs expériences à d’autres» déclare M. Généreux.

Parmi les projets dirigés ou proposés par des aînés qui ont été sélectionnés, mentionnons «S’équiper pour mieux former» du Cercle des fermières de Saint-Gabriel-Lalemant (6 892 $); «Remplacement de matériel» de la Fabrique de la Paroisse de Saint-Gabriel-Lalemant (6 965 $); «S’équiper pour mieux servir» du Club des 50 ans et plus l’Amitié Saint-Gabriel-Lalemant (7 097 $); «Nouvel équipement audiovisuel» du Club du troisième âge de Saint-Joseph (3 067 $); «Achat de mobilier» de la Ville de Saint-Pascal (25 000 $); «Adaptation des infrastructures» du Cercle des fermières de Saint-Pacôme (22 470 $); «Vie active plus» de la FADOQ de Saint-Jean-Port-Joli (4 672 $); «InnovAction» de la municipalité de Saint-Onésime-d’Ixworth (22 000 $); «Équipements et jeux» du Club 50 ans et plus de Sainte-Hélène-de-Kamouraska (25 000 $); «Amélioration des immobilisations» du Club de l’âge d’or Moisson dorée Saint-Denis (23 608 $); «Achat d’un métier à tisser» du Cercle des fermières de Mont-Carmel (12 605 $); «Ouvrons-nous sur notre communauté» du Club de l’âge d’or de Saint-Philippe-de-Néri (12 426 $); et «Initiation à la courtepointe» du Cercle des fermières de Ville L’Islet (3 863 $).

Les projets visent un ou plusieurs des cinq objectifs du programme, soit promouvoir le bénévolat chez les aînés et les membres des autres générations; inciter les aînés à participer à la vie de leur collectivité en encadrant d’autres personnes; accroître la sensibilisation aux mauvais traitements envers les aînés, y compris l’exploitation financière; appuyer la participation et l’inclusion sociales des aînés et/ou fournir une aide à l’immobilisation pour les projets et programmes communautaires, nouveaux ou existants destinés aux aînés.