Conférence sur l’image corporelle

Une conférence matinale pour les 55 ans et plus sur le thème « L’image corporelle » aura lieu prochainement. La conférence abordera les effets du vieillissement et les façons d’envisager les changements en compagnie de Mme Judith Dionne, du Centre-Femmes, La Passerelle du Kamouraska.

L’événement aura lieu le mardi 12 septembre de 9 h à 10 h 30 à l’Auberge Cap Martin. Inscription requise d’ici le vendredi 8 septembre, à 12 h, auprès de la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière au 418 856-3192 ou par courriel : agentdev@ste-anne-de-la-pocatiere.com.

Les places sont limitées.

Premiers à réserver, premiers servis. Ces conférences matinales sont réalisées par le comité de la famille et des personnes aînées de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, en collaboration avec la municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Fadoq La Pocatière et l’Unité régionale de Loisir et de Sport du Bas-Saint-Laurent (URLS).