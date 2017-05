Concert de fin d’année à l’école Sacré-Cœur

Le 26 mai prochain, à compter de 19 h à la Salle André-Gagnon, aura lieu le spectacle annuel de fin d’année de l’école Sacré-Cœur de La Pocatière. C’est sous le thème Dix ans déjà! que se tiendra l’événement regroupant les ensembles musicaux de l’école ainsi que le département de musique de l’école Polyvalente La Pocatière. Les dix ans de l’harmonie Pulsation seront soulignés.

Cette collaboration entre les deux écoles est une excellente opportunité pour favoriser le passage du primaire au secondaire pour la jeune clientèle tout en étant une occasion de partager une passion commune, la musique. Les jeunes musiciens tissent déjà des liens entre eux ainsi qu’avec leur futur enseignant du secondaire dans un projet commun de grande envergure. Les deux orchestres seront donc réunis sur scène pour enrichir cette expérience.

Tout au long de la soirée d’anciens musiciens défileront sur le tapis rouge afin de partager leur vécu musical au sein de l’harmonie Pulsation depuis ses tout débuts jusqu’à aujourd’hui. Anecdotes, émotions et souvenirs seront au rendez-vous.

C’est un chœur réunissant une cinquantaine de chanteurs et des orchestres de différents niveaux, donc plus de 200 jeunes qui défileront pour le plaisir des parents et amis. Plus de 600 personnes sont toujours au rendez-vous.

À souligner que l’harmonie Pulsation participe depuis quatre ans au Festival-Concours de musique de Rivière-du-Loup et du Bas-Saint-Laurent et qu’elle se démarque toujours par la qualité de ces musiciens et le niveau du répertoire interprété. Cette année, les jeunes musiciens auront aussi l’occasion de se produire au Viens jouer avec Nous qui se tiendra à la Salle Albert-Rousseau le 27 mai.

Pour ce qui est de la chorale des P’tits Loups, aussi renommée pour la qualité du travail musical et ses spectacles, elle se produira le 11 mai prochain dans le cadre d’un concert-bénéfice au profit de la bibliothèque de l’école Notre-Dame de Mont-Carmel. Les chanteurs travaillent aussi à la préparation d’un concert qui leur permettra de se joindre au quatuor vocal professionnel Tocadeo en novembre 2018.