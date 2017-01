Je commerce ICI entre les mains d’un consultant

Crédit photo : Archives Le Placoteux

LA POCATIÈRE – Le comité de commerçants issu de l’initiative Je commerce ICI, lancée à pareille date l’an dernier, est maintenant appuyé par un consultant, M. Marc Larivière. Impliqué dans la démarche depuis le tout début, l’embauche de M. Larivière a été officialisée en septembre dernier.

C’est le 6 janvier 2016 que s’est tenue la première rencontre de Je commerce ICI, au Centre Bombardier. À l’époque, ce rassemblement qui avait réuni plus d’une cinquantaine de commerçants de La Pocatière avait pour but de dresser un portrait de la situation commerciale de la ville. À l’issue de cette rencontre, un comité de travail avait été formé et devait donner suite à certaines recommandations soulevées lors de la première réunion.

Toutefois, ce n’est que depuis l’automne dernier que le comité est appuyé par un consultant. Avant l’embauche de M. Larivière, le comité de commerçants était soutenu par l’ancien agent de développement commercial et touristique de la ville, M. Luc Pelletier. « Luc était également chargé de projet pour l’Halloween, donc il était évident qu’il ne pourrait pas continuer à accompagner le comité », d’indiquer le directeur général de la ville de La Pocatière, M. Daniel Chabot.

Rappelons également que dans les semaines qui ont précédé l’embauche de M. Larivière, la Ville de La Pocatière avait confirmé le non-renouvellement du contrat de M. Pelletier à titre d’agent de développement, au-delà du 31 décembre 2016. « Le comité voulait continuer à être soutenu. M. Larivière était impliqué depuis le début dans la démarche et il avait les compétences pour poursuivre le travail amorcé. Il est rémunéré par la ville et il fonctionne selon une banque d’heure », de préciser M. Chabot.

La suite

L’été dernier, plus de 500 personnes, citoyens et entrepreneurs réunis ont répondu à un sondage sur les habitudes de consommation à La Pocatière.

Depuis, le comité en est à solliciter des rencontres avec Développement économique La Pocatière, la SADC, la Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet et l’équipe de Développement territorial de la MRC de Kamouraska. Selon M. Chabot, le but de ces rencontres est d’établir une orientation claire pour le comité afin qu’il agisse en complémentarité avec les organisations déjà en place.

Dans les prochains mois, la Ville de La Pocatière se dit ouverte à appuyer financièrement le comité de commerçants issu de Je commerce ICI dans le cadre de mandats précis. « Si un projet est apporté, il sera évalué et si on décide de le pousser, la ville appuiera le comité dans son déploiement », de mentionner Daniel Chabot.