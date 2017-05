Comment canaliser Pitou?

Crédit photo : Photo tirée du Facebook Éducateur Canin Québec.

Les activités avec votre compagnon à quatre pattes sont primordiales pour son bien-être. Le chien a des besoins (beaucoup). Se dépenser physiquement et intellectuellement est essentiel à son équilibre.

Un chien n’ayant que très peu d’activité développera des troubles du comportement : anxiété, agressivité, jappements excessifs, destruction, tire en laisse, morsures, etc. Tous ces problèmes peuvent rester temporaires et résolus avec l’aide d’un professionnel. Voici quelques exemples d’activités à faire avec votre animal.

Éducation canine, c’est ici que ça commence…

Les chiens sont des observateurs avertis. Ils analysent tout ce qui se passe autour d’eux. C’est en essayant de comprendre que Pitou va « se creuser » la tête et se fatiguer naturellement. Plus il comprend, plus il apprend et plus il est canalisé. De toutes les situations que le chien rencontre en découle une conclusion de sa part. C’est la répétition de cette même conclusion qui donnera de la constance dans ses actes. Sa compréhension dans ce qui est bien de faire et ce qu’il ne faut pas faire dépendra aussi de votre constance.

La recherche

Il est bien connu que le chien a un odorat bien meilleur que celui de l’humain. D’ailleurs, que ce soit pour la chasse, la recherche de personnes, de drogues, etc, on utilise son savoir-faire naturel. Vous aussi, développez les sens de votre chien. Jouer à « la cachette », dissimuler des objets ou friandises sont autant de possibilités que vous avez. Usez d’imagination pour en faire une belle activité très épuisante pour lui, tout en jouant.

L’agilité

Sport canin très réputé, on apprend à son chien à franchir des obstacles tout en s’amusant. Sauter des haies, entrer dans un tunnel, faire des slaloms, monter sur des obstacles en hauteur, etc.

Les liens de complicité entre le maître et le chien ne sont pas longs à se tisser.

Vous pouvez construire des obstacles naturels ou vous orienter vers un club près de chez vous.

Pour les chanceux aux alentours de La Pocatière, vous pouvez accéder au parcours d’agilité intérieur (ouvert 24 h/24 h) à 30 $ pour deux mois en accès illimité (nouveaux tarifs).

Vous pouvez faire toutes ces activités, seul, ou suivre des cours afin de partir du bon pied.

Prochain événement

Enfin, notre prochain évènement est le samedi 6 mai 2017 de 8 h 30 à 17 h, venez observer gratuitement ces 3 activités dans un séminaire organisé au centre Éducateur Canin Québec, 222 route 230 à La Pocatière. Il y aura aussi d’autres sports, des démonstrations et des prix à gagner.

Renseignements au 418 570-5744.

Collaboration spéciale : Arnaud Wery (Éducateur Canin Québec)