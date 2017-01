Colloque régional en agrotourisme et mise en marché de proximité : près de 100 personnes présentes

Crédit photo : Courtoisie

LA POCATIÈRE – Près de 100 personnes se sont déplacées à l’ITA — Campus de La Pocatière, le 21 janvier dernier, pour écouter différents conférenciers traiter d’agrotourisme et de mise en marché de proximité. La deuxième édition de ce colloque bas-laurentien se tenait sous le thème «Fabriquer la différence.»

L’exercice avait pour but d’aider les entreprises qui font de la mise en marché de proximité et qui désirent se positionner et se démarquer auprès de leur clientèle.

Parmi les conférences proposées, mentionnons celles sur «l’Identité alimentaire québécoise», «Défricher le Québec, aujourd’hui» et la présentation du MAPAQ Bas-Saint-Laurent sur le diagnostic agrotouristique de la région. «Pour être en mesure de bien développer nos entreprises, il faut savoir qui on est, connaître notre identité et ce qui nous différencie», d’indiquer Mme Véronique Gagnon du MAPAQ Bas-Saint-Laurent.

Couleur kamouraskoise

En plus des conférences présentées, un atelier de discussion avec trois entreprises du Kamouraska (Fromagerie Le Mouton Blanc, Ferme du Sillon et Les Jardins Kamouraska) a permis aux participants de découvrir comment elles se sont positionnées dans leur champ d’activité et comment elles ont fait leur mise en marché. «Il y a plus de 40 entreprises qui se définissent comme agrotouristiques au Bas-Saint-Laurent. C’est un secteur d’activité en développement, différent du tourisme gourmand, dans lequel les gens veulent non seulement consommer le produit, mais comprendre toute la philosophie et l’histoire de l’entreprise», de préciser Véronique Gagnon.

La journée s’est conclue par un 4 à 5 réseautage qui a fait une belle place aux saveurs du Kamouraska.