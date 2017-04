Colloque provincial sur les bienfaits de la voltige équestre thérapeutique

Crédit photo : Courtoisie

Le 9 avril, le Centre d’Équithérapie La Remontée a été l’hôte du Colloque provincial de la Fédération québécoise d’Équitation thérapeutique.

Des participants de toutes les régions du Québec s’étaient donné rendez-vous pour participer à cette journée riche en découvertes et en apprentissages et très innovatrice sur le thème de La voltige thérapeutique.

Puisqu’il s’agit de voltige adaptée au rythme et aux capacités de chacun, cette approche s’adresse à toutes les personnes ayant des besoins particuliers pourvu qu’il n’y ait pas de contre-indications médicales et que le format du cheval convient au format du voltigeur. L’absence d’étriers favorise la décontraction des jambes, la présence de poignées fixes et solides est rassurante, le fait que le voltigeur contrôle la vitesse et la direction du cheval permet de diminuer l’anxiété, de créer un lien et un accompagnement progressif et sécurisant.