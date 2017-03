Cocktail de lancement du Défi Vélo André-Côté

Crédit photo : Courtoisie

Venez rencontrer M. Tommy Chouinard, président d’honneur et le conférencier M. Pierre Daigle, porte-parole du prochain Défi Vélo André-Côté, lors du cocktail de lancement, le mercredi 29 mars prochain, sous une formule 5 à 7, à la salle Desjardins du Centre Bombardier de La Pocatière.

Monsieur Daigle, qui agit comme porte-parole et participant du Défi-Vélo qui se déroulera le 1er juillet prochain, invite les gens à s’inscrire dès maintenant. «M’impliquer dans cet évènement est ma façon de démontrer mon appui et mon support face à la mission de la Fondation André-Côté. Je suis très fier de participer à ce grand défi et j’invite la population à le vivre elle aussi, puisque c’est une belle façon de donner au suivant, tout en s’amusant!», de mentionner M. Daigle. De plus, pour les gens qui s’inscriront au plus tard le 29 mars, à midi, la Fondation André-Côté fera tirer une inscription gratuite parmi tous ceux déjà inscrits. Pour ceux et celles qui désirent participer au Défi-Vélo, rendez-vous sur la toute nouvelle plate-forme au www.defiveloandrecote.ca.

Lors du cocktail de lancement, bulles et bouchées seront servies aux convives. «Nous pouvons compter sur l’appui de plusieurs entreprises du Kamouraska qui offriront des bouchées», de préciser Mme Maryse Pelletier, directrice générale de la Fondation André-Côté.

Plusieurs surprises attendent les invités, dont une prestation de la troupe d’improvisation du Cégep de La Pocatière qui viendra présenter les objectifs et les nouveautés de ce prochain Défi sous le thème de l’humour.