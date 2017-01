Les Clubs des 50 ans et plus s’impliquent dans la Campagne Centraide 2016

Crédit photo : Courtoisie

Améliorer les conditions de vie des plus démunis, voilà ce que Centraide réalise par sa collecte de fonds annuelle qu’il redistribue aux organismes du Kamouraska. Fidèles à leur tradition et à leurs convictions, les ainés du Kamouraska ont voulu démontrer leur solidarité en contribuant à la campagne 2016.

Lors d’un dîner communautaire qui se tenait au Centre Robert-Côté de Saint-Pascal, les co-présidents de la Campagne 2016, MM. Rénald Bernier et Sylvain Hudon, respectivement maires de Saint-Pascal et de La Pocatière, ont pu s’adresser à l’assistance et recevoir les dons de huit clubs de la MRC de Kamouraska totalisant près de 450 $.

La Campagne 2016 est en cours et les dons peuvent être acheminés à l’adresse suivante : Centraide KRTB – Côte-du— Sud, 100, 4e avenue, La Pocatière G0R 1Z0.