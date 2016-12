Club Lions de La Pocatière : le traiteur transforme gratuitement la dinde pour les paniers de Noël

Crédit photo : Maxime Paradis

Chez Lévesque traiteur, un nouveau service offert dans la région depuis peu, a contribué à bonifier les paniers de Noël réalisés par le Club Lions de La Pocatière en transformant gratuitement les dons de dinde reçu par l’organisme.

Propriétaire du Café Azimut de La Pocatière, Julie Lévesque décidait récemment de s’associer avec une de ses employées saisonnières, Sarah Lévesque, pour lancer un nouveau service de traiteur, Chez Lévesque traiteur. La mère de Sarah étant impliquée dans la Saint-Vincent-de-Paul, elles étaient déjà conscientisées au besoin des familles durant la période des fêtes.

De son côté, le Club Lions de La Pocatière, en collaboration avec la Saint-Vincent-de-Paul, vient en aide à une vingtaine de familles avec sa guignolée en redistribuant les denrées non périssables récoltées dans les semaines précédentes. Néanmoins, il arrive par moment que des organismes ou des entreprises donnent également de la viande. Cette année, plutôt que de distribuer les dindes aux familles, les filles de Chez Lévesque traiteur se sont offertes pour transformer le tout gratuitement. « On trouvait que c’était une belle entrée en matière pour notre service et que les gens apprécieraient sûrement ce petit plus », d’expliquer Julie.

Livrées au restaurant de Julie, les dindes ont été cuites, désossées, transformées et emballées sous vide avant d’être redistribuées. Une collaboration qui fut fort appréciée par le Club Lions de La Pocatière.

Heureuses de leur contribution, Julie et Sarah Lévesque ont bien l’intention de répéter l’opération l’an prochain. « S’ils reçoivent de la dinde à nouveau, on pourra peut-être en faire des pâtés cette fois-ci. On s’ajustera au besoin. »