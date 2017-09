Club de golf Saint-Pacôme : résultats de la Classique Desjardins 2017

L’équipe Entreprise C.V.Dionne Inc. accentue son avance suite à la troisième ronde de golf dans le cadre de la classique Desjardins qui s’est déroulée le 16 septembre dernier.

Avec 17 points, elle devance les Tourbières Lambert inc., Alimentation Louis Grenier inc. et Raymond Chabot Grant Thornton SENCRL. La date de la dernière rencontre demeure à déterminer.