Club de golf Saint-Pacôme : Classique Desjardins 2017

Crédit photo : Courtoisie

L’équipe commanditée par Raymond Chabot Grant Thorton (sencrl) remporte la Classique Desjardins 2017 avec un cumulatif de 34 points.

Elle est suivie par Les Tourbières Lambert Inc, 32,5 points, Entreprises C.V. Dionne Inc, 31 points et Alimentation Louis Grenier Inc, 28,5 points.

Les organisateurs de la Classique félicitent l’équipe gagnante et remercient leurs généreux commanditaires.