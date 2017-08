Claude Vallière, un homme de scène et de mots

Crédit photo : Courtoisie

Le 6 août prochain, Claude Vallière sera à l’honneur à la Maison Chapais pour clôturer les dimanches champêtres de cette année. Ce dernier concert débutera à 14 h et se déroulera en plein air dans les jardins oubliés des Chapais.

Ayant sillonné le Québec à plusieurs reprises en plus d’avoir joué en France et aux États-Unis, Claude Vallière est un auteur-compositeur-interprète d’expérience aux nombreux talents. Cet artiste, qui a d’ailleurs été interprète-soliste avec les orchestres symphoniques de Québec et de la Montérégie, vous présentera ses plus belles chansons tirées de son album « Traces », sorti en 2016. Ses paroles chantées avec tendresse seront charmées vos cœurs.

Ce dernier concert conclura en beauté cette belle saison chaude. La Maison Chapais sera heureuse de vous accueillir une dernière fois et de vous revoir en 2018 pour une année des plus époustouflantes.