Claude Poirier pour la première fois dans la région

Au fil des ans, le chroniqueur judiciaire et négociateur, Claude Poirier, s’est taillé une solide réputation au Québec. Sa carrière de chroniqueur judiciaire a commencé le 11 août 1960, à Montréal, lors d’un vol à main armée à la Caisse populaire du Sault-au-Récollet. La suite de l’histoire, il viendra lui-même la raconter lors

C’est la première fois que monsieur Poirier viendra dans la région pour parler de sa vie de journaliste judiciaire et de négociateur. Le 7 octobre, il sera présent pour la remise du prix Saint-Pacôme du meilleur roman policier lors du gala annuel de la Société du roman policier de Saint-Pacôme.

La présence de Claude Poirier se veut une façon de rendre cette rencontre annuelle pour les amateurs de polar plus populaire, de toucher le plus de gens possible, explique Pierre Lévesque, membre du comité organisateur. «On veut montrer que le roman policier est un genre accessible à tous», dit-il.

Et une façon de le faire est de mettre en parallèle la réalité policière avec la fiction. Le mini salon du polar qui se tiendra à l’église le 7 octobre de 10 à 16 h s’inscrit dans cette démarche.

Conférences

La journée sera marquée par la présentation de conférences d’une vingtaine de minutes dans la sacristie. Marie-Ève Bourassa, finaliste au prix Saint-Pacôme, sera la première à prendre la parole à 10 h. Suivra à 11 h, l’ex-lieutenant Réjean Joseph sur l’enquête policière. Le finaliste Jacques Côté prendra la parole à 12 h. Suivra, à 13 h, la coroner Renée Roussel. L’auteur Laurent Chabin parlera à 14 h, suivi à 15 h par l’ex-directeur de la Sûreté du Québec Réjean Joncas, sur la formation des policiers. « Des surprises peuvent aussi s’ajouter au programme », ajoute Pierre Lévesque.

Par la suite, les gens pourront poursuivre la discussion avec eux à l’intérieur du mini salon du polar, souligne monsieur Lévesque. Notons qu’une exposition sur le livre policier organisée par les libraires indépendants du Québec sera présentée dans le cadre de ce mini salon. Les gens pourront aussi participer à un concours.

Le gala

Quant au gala, il sera l’occasion de connaître les noms des auteurs gagnants dans les différentes catégories. On remettra le prix Saint-Pacôme à l’un des trois auteurs finalistes. Il s’agit de Marie-Ève Bourassa pour son polar Frères d’infortune publié aux Éditions VLB, Jacques Côté pour son roman Là où le soleil s’éteint paru chez Alire et Patrick Sénécal pour L’Autre reflet, publié également chez Alire.

On attribuera aussi le prix Saint-Pacôme International dont les trois romans finalistes sont Jusqu’à l’impensable de Michael Connelly aux Éditions Calmann-Lévy, Quand sort la recluse de Fred Vargas publié aux Éditions Flammarion et Cartel de Don Winslow paru aux Éditions du Seuil.

Seront aussi décerné : Le prix Saint-Pacôme Jeunesse, le prix Jacques-Mayer du premier polar ainsi que le prix Coup de cœur décerné, pour une première année, par vote du public via le nouveau site Internet de la SRPSP.