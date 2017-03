Classe nature d’une journée à Ixworth

Crédit photo : Courtoisie

Les étudiants de 3e année en Techniques de bioécologie du Cégep de La Pocatière, soutenus par la Fondation du Cégep de La Pocatière et Hydro-Québec, ont organisé une journée d’initiation à l’écotourisme pour les élèves de 4e année du primaire de l’École Sacré-Cœur. Ces activités ont eu lieu dans la forêt des Sentiers d’Ixworth.

Dans le cadre de leur cours Écotourisme, les étudiants du cégep devaient élaborer une activité extérieure, amusante et éducative, permettant à des jeunes de 9 et 10 ans de découvrir un milieu naturel près de chez eux. « L’aspect pédagogique était important, les étudiants devaient traiter dans leur activité des concepts du volet Science et technologie du programme scolaire de deuxième cycle du primaire », souligne Guillaume Dufour, enseignant en biologie et responsable de ce projet.

Cette activité se déroulant en raquette a permis à une cinquantaine de jeunes d’apprendre à faire un feu l’hiver, un abri de survie, à se servir d’une boussole et à distinguer les sapins et les épinettes par leurs épines. Ils ont aussi observé et identifié les oiseaux qui restent en forêt l’hiver et déceler la présence des animaux par les traces qu’ils laissent.