Cinq médailles pour les musiciens du Collège

Crédit photo : Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière

Les 25 et 28 avril derniers, plusieurs élèves musiciens du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière ont participé à l’édition 2017 du Festival-concours de musique de Rivière-du-Loup et de la région du Bas-Saint-Laurent, un évènement qui invite les jeunes talents musicaux de la région à se présenter à des auditions et à suivre différentes formations avec des professionnels venus de tous les horizons. C’était une occasion pour eux de mesurer leurs efforts et de développer davantage leurs compétences musicales. Ils en sont revenus chargés de médailles.

Tout d’abord, sous la direction de Mme Sylvie St-Pierre, enseignante de musique, les membres de l’Harmonie du Collège se sont rendus au Camp musical Saint-Alexandre le mardi 25 avril. C’est avec beaucoup de fierté que les jeunes ont reçu une médaille d’argent pour leur magnifique performance.

Musique-Études

Le vendredi 28 avril, les élèves du Programme Musique-Études se sont rendus à Rivière-du-Loup afin d’y présenter, sous la direction musicale de M. François Landry, quatre pièces qui ont toutes été récompensées d’une médaille, soit deux de bronze, une d’argent et une d’or. De plus, les élèves du Programme Musique-Études ont eu l’honneur de recevoir une invitation pour le Concert-gala qui sera présenté à Rivière-du-Loup le dimanche 7 mai prochain.

« Devant ces cinq médailles remportées pour la haute qualité des performances musicales de ses élèves, le Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière ne peut qu’exprimer toute sa fierté et sa foi en ses jeunes, tout en les félicitant chaleureusement pour leur accomplissement, qui couronne de succès une année d’efforts et de dépassement de soi. »