Chute aux parois d’escalade : la victime raconte sa mésaventure

Les gestionnaires de la page Facebook de la SEBKA ont publié dans son intégralité le témoignage de la dame qui a été victime d’une chute de plus de six mètres aux parois d’escalade de Saint-André le 7 août dernier, chute qui aurait pu avoir des conséquences encore plus graves.

La victime, qui compte 20 ans d’expérience en escalade, a souhaité demeurer anonyme, mais a décidé de raconter sa mésaventure dans un témoignage écrit.

La chute est survenue lorsque la grimpeuse faisait une descente en rappel. « On ne comprend pas vraiment ce qui s’est passé, car j’ai perdu la mémoire de l’événement et que j’ai défait machinalement mon attirail à la suite de la chute », écrit-elle dans son témoignage publié sur les réseaux sociaux.

Habituellement très prudente, elle a admis toutefois qu’elle ne portait pas son casque. Elle a ensuite fait les manœuvres d’usage, mais n’aurait peut-être pas descendu la corde plus loin que le petit nœud de retient, écrit-elle.

Après sa chute, elle n’aurait pas perdu conscience puisque sa partenaire de grimpe l’a vue se relever rapidement, avant de lui demander de demeurer immobile. Un appel au 911 a été logé, mais comme le téléphone cellulaire n’avait que 8 % de batteries, il a été impossible de rester en contact continu avec les secours.

La dame avait deux grosses lacérations au niveau du coude gauche et deux autres au cuir chevelu. « Une semaine après, miraculeusement, la commotion cérébrale ne semble pas s’être développée. J’aurai des cicatrices dans la tête et sur le coude, mais c’est très peu comme conséquence de mon accident considérant que nous ne comprenons pas comment j’ai pu survivre à cela. »

Elle dit retenir comme morale de cette histoire de toujours porter son casque, faire systématiquement des nœuds en bout de corde lors de rappel, faire une vérification de ces nœuds, avoir une trousse de premiers soins complète et un téléphone cellulaire chargée.