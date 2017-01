Christian Bégin fait appel à Espace Bois

Crédit photo : Courtoisie

Christian Bégin a fait appel à l’entreprise régionale Espace-Bois pour une nouvelle bibliothèque sur mesure et un bureau de travail à sa maison de Saint-Germain-de-Kamouraska.

Après que les plans 3D du projet furent acceptés par Christian Bégin, l’équipe a procédé au choix des matériaux. « On a opté pour du tremble qui offre un bon rapport qualité-prix et qui se travaille bien. C’était le choix optimal pour concevoir les caissons qui allaient être parfaitement carrés et symétriques. Dans le but de donner du dynamisme et un look “punché” à l’ensemble de l’œuvre, on a décidé d’intégrer quelques panneaux de manière désordonnée et de laisser la majorité des caissons ouverts pour qu’on puisse y voir les précieux livres de Christian Bégin. Ces panneaux en tôle rouillée sont non seulement très originaux et uniques en leur genre, ils sont la touche éclectique de cette bibliothèque sur mesure, et ce qui nous rend particulièrement fiers de ce projet », a précisé l’équipe d’Espace-Bois.