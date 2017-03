Chocolat et entrepreneuriat à La Fée Gourmande

Crédit photo : Photo tirée de Facebook.

La Fée Gourmande vous invite à son weekend « Chocolat et entreprenariat à Kamouraska ». Cet événement portes ouvertes se tiendra le samedi 18 mars et le dimanche 19 mars 2017 de 10h à 17h au 167, avenue Morel à Kamouraska.

Cet événement sera l’occasion de visiter notre cuisine de production. En compagnie de notre chocolatier Christophe Poupon, vous pourrez découvrir nos techniques de travail en cuisine. En plus de cette visite éducative, vous pourrez déguster gratuitement toutes sortes de produits chocolatés.

Entreprenariat à Kamouraska

Plus encore, cet événement est une invitation à toute la population pour venir rencontrer deux entrepreneurs kamouraskois.

Tout d’abord, Jean-Philippe Champagne, propriétaire de la Chocolaterie et Auberge La Fée Gourmande, sera sur place pour parler de son expérience entrepreneuriale depuis les sept dernières à Kamouraska. Il pourra aussi vous fournir des informations additionnelles concernant toutes les occasions d’affaires actuelles sur le territoire kamouraskois. À ce sujet, Jean-Philippe a déjà identifié plus de 10 projets d’affaires qui ne demandent qu’à être réalisés dans l’un des plus beaux villages du Québec.

Ensuite, Camille Paradis, propriétaire de la Galerie d’art et boutique Quai n°3, sera également présente pour partager ses récentes expériences de jeune entrepreneure. Ayant lancé son entreprise en mai 2016, elle souhaite transmettre à de jeunes entrepreneurs le goût de se lancer en affaires à Kamouraska. Elle pourra échanger avec les gens au sujet des différents organismes d’aide au démarrage d’entreprises. Enfin, elle partagera avec vous ses expériences d’artiste peintre et souhaite motiver d’autres jeunes à explorer le domaine des arts comme orientation de carrière.

Main d’œuvre recherchée à Kamouraska

Enfin, nous invitons tous ceux qui sont à la recherche d’un emploi à venir nous rencontrer au cours de cette activité. Nous pourrons par la suite vous référer à plus d’une vingtaine d’entreprises de la municipalité de Kamouraska.