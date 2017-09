Chevreuil : les avantages d’utiliser un nourrisseur automatique

Crédit photo : Louis Turbide

La très grande majorité des chasseurs utilisent des pommes ou des carottes pour nourrir les chevreuils à leur site d’affût. Ces bêtes apprennent alors très rapidement à quel endroit sont situés les différents tas de nourriture sur le territoire qu’ils couvrent et qui dépassent de beaucoup votre propre territoire.

Ils les visitent alors aléatoirement selon le degré de contamination d’odeurs de chacun des sites et plus la saison avance, plus ces sites sont visités de nuit, car la nourriture abondante déposée au sol est aussi disponible de nuit alors que la forêt est tranquille. C’est alors que bien des chasseurs ne savent plus quoi faire pour voir leurs chevreuils redevenir diurnes. L’utilisation d’un nourrisseur automatique peut représenter une solution intéressante pour éviter que vos chevreuils ne deviennent nocturnes.

Les principaux avantages du nourrisseur automatique, c’est que vous pouvez programmer l’heure précise et la quantité de nourriture que vous voulez déposer au sol. Il est stratégique de planifier 2 dépôts de nourriture par jour soit un le matin et un autre en fin d’après-midi, au même moment que vous prévoyez être à votre poste d’affût. Personnellement j’opte pour une demi-heure après le lever du soleil et une heure avant le coucher du soleil.

En débutant le nourrissage plusieurs semaines avant le début de la saison de chasse et en n’oubliant pas d’ajuster le tout en fonction du raccourcissement des heures d’ensoleillement à l’automne, le bruit produit par l’appareil représentera avec le temps l’heure du repas pour vos chevreuils. Ceux-ci seront nerveux lors des premiers déversements, mais cela ne durera pas très longtemps.

Il est important de déverser suffisamment de nourriture au sol, mais pas trop non plus pour créer en quelque sorte le sentiment d’urgence de venir se nourrir si vos chevreuils veulent avoir leur part du gâteau. Ainsi ces derniers ne pourront attendre la nuit pour se nourrir, car ils risquent de passer à côté d’un repas facile qui aura été mangé par d’autres chevreuils plus rapides qu’eux. La nourriture la plus souvent utilisée est le maïs rond qui peut être aromatisé par de la poudre de pommes par exemple. En déversant par exemple 3 livres de nourriture matin et soir, un nourrisseur contenant 180 livres de nourriture aura une autonomie de 30 jours.