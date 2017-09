Chevreuil : nouvelle formule de chasse chez Sépaq Anticosti

Crédit photo : Louis Turbide

Entre le 9 et le 16 septembre dernier, j’ai eu la chance de pouvoir chasser le chevreuil à l’île d’Anticosti suite à une invitation médiatique servant à faire découvrir les nouveaux forfaits de chasse offerts par Sépaq Anticosti pour les mois de septembre et d’octobre.

Depuis cette année, la durée des forfaits de chasse pour cette période a été majorée de deux jours complets, et ce, pour le même prix et même moins, selon le forfait choisi. Tous les forfaits offerts à Sépaq Anticosti en septembre et octobre sont donc maintenant d’une durée de sept jours, dont six jours complets de chasse. Cela représente une augmentation du temps de chasse par séjour de 50 %.

Pour avoir expérimenté les forfaits de quatre jours en début de saison, je peux vous confirmer que cela fait une énorme différence. On peut prendre plus son temps avant de jeter son dévolu sur un chevreuil en particulier. C’est beaucoup plus agréable, car on n’a pas le sentiment d’urgence de récolter le plus tôt possible ses deux chevreuils. Personnellement, j’ai refusé une quinzaine de chevreuils avant de décider de récolter mon premier cerf la 4e journée.

Nouveautés

La chasse à Anticosti en septembre est une chasse à vue qui peut se dérouler soit à pied, en chassant dans des sentiers aménagés et balisés, en forêt, pour les chasseurs habitués de s’orienter, à partir de caches fermées ou en se déplaçant en camion.

En plus du nouveau forfait de six jours, le directeur général de Sépaq Anticosti, Michel Threlfall, n’a pas lésiné sur les efforts pour améliorer son produit. Ainsi, des caches fermées en hauteur offrant une meilleure vision au chasseur ont été installées sur le territoire, assurant ainsi l’attente du gibier dans des endroits stratégiques, tout en étant dans un confort irréprochable et en toute sécurité.

M. Threlfall a aussi engagé des travailleurs forestiers au cours de l’été pour nettoyer les sentiers empruntés par les chasseurs et ainsi maximiser les chances de récolte de ces derniers.

De plus, depuis quelques années, Sépaq Anticosti fournit les pdf des cartes des territoires que l’on peut télécharger dans son téléphone intelligent et visualiser grâce à l’application gratuite Avenza. C’est tout à fait génial et cela m’a permis de prendre le bois et sortir des sentiers battus sans aucune crainte de me perdre en forêt, car on retrouve tous les sentiers aménagés sur ces cartes en plus des chemins forestiers. Pour les chasseurs ayant un gps, la Sépaq fournit aussi la carte sd du territoire.

Secteur McDonald

Mon séjour s’est déroulé dans le secteur McDonald en plan américain guidé. Les repas étaient tout simplement divins alors que mon guide a tout fait pour rendre mon voyage des plus agréables.

La chance joue un très grand rôle en début de saison sur Anticosti et on aurait dit qu’elle n’était pas avec moi pour ce qui est de l’observation des mâles, mais j’ai pu voir plusieurs dizaines de femelles à quelques mètres de moi. Il faut dire que les journées étaient très chaudes et que cela limitait les déplacements des cerfs qui étaient surtout actifs dans la dernière heure légale de chasse.

Un des mes partenaires de chasse, Roger Blackburn, a tout de même été plus chanceux que moi et n’a pris que deux jours pour récolter un 9 et un 7 pointes. Notre groupe de quatre chasseurs a terminé la semaine avec quatre mâles et quatre femelles pour un pointage parfait.

Il est à noter qu’à partir de la mi-septembre, il est aussi possible de chasser le petit gibier lors d’un séjour à Anticosti sans bien entendu nuire aux autres chasseurs n’ayant pas encore récolté leurs deux bêtes. Lors d’un séjour de six jours, c’est un élément qui peut s’avérer des plus intéressants d’autant plus que j’ai pu observer une quantité impressionnante de gélinottes, tétras et lièvres.

Pour tout savoir ou encore réserver un séjour dès maintenant, vous pouvez joindre Sépaq Anticosti au 1 800 463-0863 ou visiter le www.sepaq.com/sepaq-anticosti/.