Chaussures Fillion souligne son premier anniversaire à Saint-Pascal

Crédit photo : Maxime Paradis

C’est le 19 août 2016 que Chaussures Fillion ouvrait ses portes à Saint-Pascal. Un an plus tard, le propriétaire de l’entreprise, M. Marc Poliquin se dit très heureux de la réponse du milieu. En guise de remerciement, une récompense est offerte toute la fin de semaine à la clientèle.

C’et en avril 2016 que M. Marc Poliquin s’est porté acquéreur du Groupe Fillion Sports. Deux mois auparavant, les anciens propriétaires avaient fermé la boutique de Saint-Pascal, site d’un magasin de chaussures depuis plus de 40 ans. Cette fermeture n’était pas passée inaperçue, suscitant beaucoup de mécontentement au sein de la population pascaloise. À la fin juin, Marc Poliquin confirmait le retour de l’entreprise pour le mois d’août 2016 sous la bannière Chaussures Fillion.

Un an plus tard, M. Poliquin se dit très heureux de cette décision d’affaire. « À Saint-Pascal, il y a vraiment un beau dynamisme. On le sent auprès de la ville qui nous offre une très belle collaboration depuis le début, de la clientèle qui répond bien à notre retour depuis un an et aussi auprès du mouvement des Gens d’affaires dans lequel nous sommes maintenant impliqués », expliquait-il.

À Saint-Pascal, il y a vraiment un beau dynamisme. On le sent auprès de la ville qui nous offre une très belle collaboration depuis le début, de la clientèle qui répond bien à notre retour depuis un an et aussi auprès du mouvement des Gens d’affaires dans lequel nous sommes maintenant impliqués.

Achat local

Grand défenseur de l’achat local, M. Poliquin croit que cette approche est la clé en région et que les commerçants se doivent de donner l’exemple. « Que se soit parce que j’ai besoin d’un électricien ou d’un fleuriste, ma philosophie est de faire affaire avec les gens de la place. Quand je suis à Saint-Pascal, je vis à Saint-Pascal», ajoutait-il.

Être à l’écoute de la clientèle est aussi un autre de ses leitmotivs, précisant avoir ajouté de la chaussure pour enfants et de la chaussures de travail quelques semaines après la réouverture à Saint-Pascal, à la demande des clients.

Mentionnons que pour souligner leur premier anniversaire à Saint-Pascal, Chaussures Fillion offre un cadeau à sa clientèle avec certains achats durant la fin de semaine du 18 au 20 août, en plus de la poursuite des rabais estivaux déjà appliqués sur la marchandise en magasin.