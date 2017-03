Chaudière-Appalaches : Opération Enfant Soleil remet 90 357 $

Dans le cadre de la tournée provinciale annuelle, les porte-paroles Mélanie Gagné et Étienne Drapeau ont remis 55 580 $ au CISSS de Chaudière-Appalaches, soit 32 328 $ à l’Hôtel-Dieu de Lévis et 23 252 $ à l’Hôpital de Montmagny.

De plus, 12 047 $ ont été versés au CIUSSS de la Capitale-Nationale — Institut de réadaptation en déficience physique de Québec, 4 858 $ ont été remis à la Fondation du Centre de réadaptation en déficience physique Chaudière-Appalaches et 17 872 $ ont été versés à deux organismes.

Megan Prévost, 4 ans, est l’Enfant Soleil de Chaudière-Appalaches. Megan est atteinte d’atrésie des voies biliaires et a subi une greffe du foie. Toute sa vie, elle devra prendre des médicaments et subir des prises de sang. Elle est suivie en éducation spécialisée, en ergothérapie et en physiothérapie, car elle a un retard moteur. Étant immunosupprimée, elle est extrêmement fragile et doit éviter d’être exposée aux virus et aux microbes. Malgré sa maladie, Megan est une enfant souriante, sociable et active.

Les histoires des Enfants Soleil provenant de chacune des régions du Québec seront présentées le 4 juin lors du Téléthon Opération Enfant Soleil, à TVA de 7 h à 22 h, en direct du Centre de Foires d’ExpoCité à Québec.