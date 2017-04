Chasseurs d’orignaux: à vos salines

Crédit photo : Louis Turbide

Chaque printemps les chasseurs d’orignaux amorcent le même rituel soit celui de ravitailler ou fabriquer de nouvelles salines en prévision de la prochaine saison de chasse. Alors que certains réussissent à créer un achalandage d’orignaux intéressant à leur site, d’autres sont déçus du peu de bêtes fréquentant leurs salines.

Par Louis Turbide

Plusieurs éléments peuvent expliquer cette situation. Premièrement, il faut compter en moyenne trois ans avant qu’une saline devienne un centre d’intérêt suffisant pour attirer les orignaux du secteur de façon régulière. Ne vous découragez donc pas après une seule saison, la situation peut changer rapidement. Voici quelques pistes de solutions qui vous aideront à créer l’achalandage désiré.

Idéalement, une saline devrait être érigée dans un milieu ombragé parce que les orignaux tolèrent mal les puissants rayons du soleil. Si vous désirez que vos orignaux ne viennent pas seulement à votre site de nuit, c’est un élément à considérer. De plus, un tel environnement favorisera une température ambiante plus fraîche qu’en plein soleil. N’oubliez jamais que les orignaux sont confortables lorsque la température est de 12 degrés Celcius ou moins. La fraicheur des lieux est donc un autre point très important. Le piège dans lequel tombe bien des chasseurs, c’est qu’ils veulent voir très loin de leur poste d’affût et qu’ils veulent avoir en plus un œil sur leur saline. Cela se traduit par le choix d’un site à découvert qui, par temps ensoleillé est la plupart du temps boudé des orignaux.

De plus, lorsque la température est moindrement élevée, ces derniers n’affectionnent pas ce genre d’endroit préférant de loin les milieux fermés où ils peuvent bénéficier d’une certaine fraicheur. Enfin milieu ouvert est synonyme de danger pour les orignaux. Si un orignal n’est pas capable de se mettre à couvert en quelques pas, il ne peut demeurer longtemps à cet endroit.

Concernant le choix des couleurs de blocs de sel, il faut comprendre que cela varie d’un territoire à un autre et ce, en fonction de la composition du sol. Pour mettre toutes les chances de votre côté, je vous suggère d’installer des blocs de sel de toutes les couleurs distancés de quelques pieds chacun. Grâce à une ou plusieurs caméras de détection sur un même site, les orignaux vous diront quelle couleur ils préfèrent. Il est préférable de fixer ses blocs de sel sur un pieu à une hauteur d’environ 4 pieds. De cette façon, l’orignal peut lécher le bloc pendant de longues périodes tout en gardant un champ de vision maximal pour détecter un potentiel prédateur en approche ce qui n’est pas le cas s’il doit pencher la tête au sol pour atteindre sa pitance. Assurez-vous que le bloc soit solidement fixé au pieu car les ours aiment bien s’amuser avec les blocs de sel et les faire tomber au sol.

Si j’utilise du sel concassé ou tout autre composition de minéraux, je préfère vider le tout dans une auge aussi à une hauteur d’environ 4 pieds pour les mêmes raisons. Dans ce cas-ci, une souche surélevée peut aussi faire l’affaire. L’utilisation de divers produits attractifs mélangés au sol est aussi un bon atout car la forte odeur qu’ils dégagent a tôt fait d’attirer les orignaux du secteur. Pour connaître les produits les plus populaires pour fabriquer votre saline, je vous suggère de visionner le complément vidéo ci-joint.