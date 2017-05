Chantal Petitclerc partage ses expériences de vie

Crédit photo : Courtoisie

Dans le cadre de sa campagne de financement, l’Association des Personnes Handicapées du Kamouraska Est recevait, le 30 avril 2017 à la salle communautaire Robert-Côté de Saint-Pascal, l’honorable Chantal Petitclerc.

C’est devant plus de 110 personnes que Mme Petitclerc, sénatrice, athlète paralympique médaillée d’or, conférencière et maman, a partagé avec l’auditoire ses expériences de vie. Grâce à sa persévérance et sa détermination, elle a su utiliser son handicap comme tremplin afin d’atteindre de très grands objectifs.

Elle a mis l’accent sur le fait que l’intégration des personnes handicapées dans la vie de tous les jours permet à la société de s’enrichir collectivement puisque ces personnes étudient, apprennent, participent, travaillent au bien commun de tous.

La conférence s’est déroulée en la présence du député de Montmagny-L’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, M. Bernard Généreux; de M. Claude Langlais, représentant du député de Côte-du-Sud M. Norbert Morin, de plusieurs maires et conseillers présents du district de Grandville. Le district de Grandville couvre les MRC du Kamouraska, L’Islet, Montmagny, Rivière-du-Loup et Témiscouata.

Fondée en 1984, l’Association des Personnes handicapées du Kamouraska Est inc. est un organisme à but non lucratif dont la mission est de promouvoir et de défendre les droits des personnes handicapées et de leurs familles.