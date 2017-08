Changement de créneau pour le Restaurant de la Montagne

Crédit photo : Courtoisie Restaurant de la Montagne.

Le Restaurant de la Montagne de Saint-Pascal changera de créneau pour se concentrer maintenant sur les déjeuners et les dîners. La propriétaire de l’établissement, Mme Guylaine Richard, a choisi cette nouvelle orientation dans le but de mieux servir sa clientèle.

Désormais, le restaurant sera ouvert de 5 h 30 à 15 h tous les jours de la semaine. Même s’il n’offrira plus de souper, le Restaurant de la Montagne demeurera disponible pour des locations avec menu déterminé. Le service de traiteur froid, quant à lui, demeure.

En mettant l’accent sur les déjeuners et les dîners, Mme Richard conservera le menu déjeuners traditionnels, mais ajoutera également de nouveaux plats plus élaborés ou santés pouvant s’apparenter à ceux offerts dans la chaîne Chez Cora. « Pour les dîners, on maintient le menu midi travailleur, mais on aura également un menu à la carte plus spécialisé », d’ajouter la propriétaire.

Le nouveau menu et le nouvel horaire du Restaurant de la Montagne seront effectifs à partir du jeudi 24 août.